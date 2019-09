ELETTRA LAMBORGHINI STA MALE/ “Quando sono da sola ho paura delle persone”

Elettra Lamborghini si sfoga su Instagram Stories raccontando come mai al Festival del Cinema di Venezia ha negato la foto ad una fan scappando via in uno stanzino. Bella e famosa, Elettra per tutti è la cantante di Pem Pem, la web star da milioni di follower su Instagram, ma in realtà nonostante i soldi e il successo è una ragazza come tante altre. Per questo motivo colpisco e commuove il racconto condiviso a cuore aperto con i fan dopo la sua recente esperienza sul red carpet di Venezia. Un malessere che la ricca ereditiera ed ex coach di The Voice ha voluto buttare fuori dopo che è scoppiata una mezza polemica per via di una foto non concessa ad un fan. “Sapete che sono la prima a scherzare, ma voglio dirvi una cosa” comincia così la Instagram Stories di Elettra che a sorpresa rivela di soffrire di ansia e di aver paura delle persone.

Elettra Lamborghini: “Se vedo qualcuno scappo in uno stanzino”

La ricca ereditiera entra nel dettaglio raccontando il malessere di cui soffre da circa un anno: “da quest’anno, non lo dico e cerco di non farlo notare, ho sviluppato una paura per le persone, atroce. Soffro da matti, cerco di non farlo vedere. Sto malissimo, non lo faccio vedere e sono sempre col sorriso. Ho paura delle persone, soprattutto quando sono da sola”. Proprio così, la bella Elettra Lamborghini ammette di soffrire quando qualcuno invade il suo posto ‘sicuro’, la sua comfort zone come viene chiamata sui libri di psicologia. “Se vado a trovare la mia cavalla e voglio stare da sola nel mio posto sicuro, non mi aspetto ci siano persone che vogliono fare foto con me. Voi non lo sapevate” dice la Lamborghini, che precisa: ” ne parla la psicologia: quando vengo toccata nella mia comfort zone – vedi casa, ecc. – quando le persone violano questi posti sicuri, mi sento in ansia e scappo. Se vedo qualcuno scappo in uno stanzino.”

Elettra Lamborghini: “ho rifiutato la foto perchè stavo male”

Questo senso di ansia e paura delle persone per fortuna colpisce Elettra Lamborghini solo nella vita privata, lasciandola così libera di esprimersi in scena e sul palcoscenico. “Fortunatamente, questo non mi succede negli ambienti di lavoro. Tipo a un instore o a un concerto” ha detto nel video la ricca ereditiera che si è poi voluta scusare per aver rifiutato di fare una foto con una sua fan a Venezia: “una signora mi ha scritto dicendomi che non ho fatto la foto con sua figlia e mi sono nascosta in uno stanzino. Non voglio far pensare di non essere stata carina. Signora, non è che non volevo fare la foto con sua figlia, è che stavo male”.



