Elettra Lamborghini su Instagram polso gonfio e dolore/ “Si gonfierà e farà bolle”

Brutto incidente per Elettra Lamborghini che si è mostrata a tutti i suoi followers con un polso tumefatto e la donna ha subito mostrato a tutti i suoi fan la parte gonfia del suo corpo spiegando a tutti i suoi followers preoccupati per la sua salute il motivo di quel piccolo problemino: ha provato a rimuovere alcuni tatuaggi e questo processo per la donna si sta rivelando più complesso del previsto.

La donna attraverso le sue stories di Instagram ha rivelato come la rimozione di alcuni tatuaggi si stia rivelando davvero un calvario e una delle operazioni più dolorose a cui si è sottoposta in vita sua. Elettra Lamborghini ha deciso di rimuoversi tre tatuaggi in particolare: un pesce colorato e la scritta Karack, un suo vecchio cavallo da corsa e quello nel retro del braccio dedicata ad un cavallo che per molto tempo le fece avere paura di cavalcare.

Elettra Lamborghini con il polso tumefatto

Elettra Lamborghini ha voluto condividere questo momento così doloroso con tutti i suoi followers raccontando che dopo l’ultima seduta di laser la sua situazione fisica non è migliorata: “Tre ore dopo, fa ancora male. Si gonfierà e farà bolle, fa ancora più cag*re di prima. Non so che dire, non si tolgono”.

Successivamente la donna ha ribadito però di non essere pentita di tutti i tatuaggi che ha sul suo corpo, ribadendo che non toglierà mai il tatuaggio leopardato che ha sul suo lato B diventato con il tempo uno dei suoi tratti distintivi, ammettendo a tutti: “Ovviamente il leopardo non lo toglierò mai, solo le ca*atine che avevo sulle braccia” anche se ha ammesso a tutti i suoi follower di non essere più intenzionata a tatuarsi la pelle.

