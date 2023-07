Elettra Lamborghini, svelata la dieta con cui ha perso 7 kg in due settimane/ 5 pasti al giorno

Elettra Lamborghini, fisico da urlo grazie alla dieta vegetariana

Le fattezze moderne della scena musicale non sono più legate unicamente alla capacità interpretativa e alla potenza della scrittura. Ad oggi, ha assunta una discreta rilevanza anche l’immagine e la capacità di impressionare per carisma e presenza scenica. Tale aspetto è senza dubbio una prerogativa di Elettra Lamborghini che con la sua irriverenza e gioiosità ha fatto breccia nel panorama discografico e nel cuore di migliaia di appassionati. Proprio negli ultimi tempi, in particolare dopo il matrimonio con Afrojack, la cantante sembra aver intrapreso un percorso ancora più netto sotto questo punto di vista lavorando in maniera dura anche sul proprio fisico.

Proprio sui vari profili social i fan di Elettra Lamborghini hanno appreso con stupore gli incredibili passi da gigante fatti dalla dalla cantante dal punto di vista della tenuta fisica. La giovane esponente del reggaeton si è mostrata effettivamente in una forma smagliante, ostentando come giusto che sia i tanti kg in meno con tanto di addominali quasi scultorei. Molti si sono dunque domandati come abbia fatto in poco tempo a raggiungere una forma fisica così straripante in poco tempo. Ebbene, Elettra Lamborghini ha seguito una dieta bilanciata e soprattutto regolare; chiaramente affiancata ad una routine di attività fisica seguita con la massima dedizione.

Elettra Lamborghini, tutti i dettagli della dieta nei diversi momenti della giornata

Il portale Leggo ha svelato i dettagli della rigorosa dieta osservata da Elettra Lamborghini, entrando nel merito anche dell’attività fisica svolta per raggiungere gli straordinari risultati osservati di recente. Innanzitutto, pare che la cantante segua una dieta vegetariana già da diversi anni a base di fibre, proteine e con una discreta riduzione di carboidrati. La dieta dell’artista è poi scandita da 5 pasti; colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena. Per la prima fase della giornata l’ingrediente principale è l’avena, assunta o tramite un frutto oppure con biscotti accompagnati da un bicchiere di latte di soia.

Come racconta Leggo, il primo spuntino previsto dalla dieta di Elettra Lamborghini sarebbe invece scandito da un’insalata mista, riproposta anche a pranzo accompagnata da 80 grammi di riso. Si prosegue poi con frutta secca a merenda per poi arrivare alla cena. In questa fase il portale spiega come la cantante opti per hamburger di soia oppure per il farro con broccoli. In alternativa, è possibile variare con alimenti proteici sempre accompagnati dall’insalata. Chiaramente, Elettra Lamborghini ha affiancato a questa routine dietetica anche una fortificante e intensa attività fisica che le ha permesso di perdere 7 kg in sole due settimane.











