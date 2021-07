Elettra Lamborghini/ “Tommaso di Temptation Island? Con me andrebbe al manicomio”

Tommaso Eletti, protagonista di Temptation Island 2021, ha mostrato fin da subito una morbosa gelosia per la fidanzata Valentina, più grande di lui di 19 anni. La coppia ha deciso di partecipare al programma per mettersi alla prova e cercare di superare la gelosia del ragazzo che ha detto alla compagna di non indossare bikini e di non parlate con i tentatori, considerando che dovranno restare nel villaggio per 21 giorni. Sui social in tantissimi hanno commentato l’atteggiamento del ragazzo, anche Elettra Lamborghini. La cantante ha ironizzato sulle reazioni eccessive del 21enne: “Io con uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo 1 secondo… al primo videoclip con la chiappa de fora… non mi immagino nemmeno… comunque sto adorando tutto!”. Il tweet di Elettra ha conquistato oltre 8.000 mi piace.

Elettra Lamborghini e Rudy Zerbi: ironia su Tommaso di Temptation Island

Tantissime ragazze hanno commentato il tweet della Lamborghini: “Con me sarebbe durato 10 sec, ma neanche…ma come ti permetti di decidere come si deve vestire una persona? E per giunta più grande di te!” e “Non ci posso credere: ma è vero che c’è gente così?”. E ancora: “Io Tommaso lo porterei al manicomio subito”. Ma Elettra Lamborghini non è la sola a scherzare su Tommaso Eletti. Anche Rudy Zerbi ha ironizzato sulla capigliatura del ragazzo, con un simpatico post su Instagram in cui appare una foto del professore di Amici con i capelli del protagonista di Temptation Island 2021: “Domani vado dal parrucchiere con la foto di Tommaso perché voglio i capelli come i suoi”, ha scritto Zerbi suscitando l’ilarità di tutti i suoi follower.

