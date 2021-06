Elettra Lamborghini: “Tornare a Sanremo? Con il pezzo della vita”/ “La tv mi piace..”

Elettra Lamborghini, dopo aver trascorso gli ultimi tre mesi a fare l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 accanto ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi e affiancando nelle varie puntate la conduttrice Ilary Blasi, è tornata a fare musica, la sua più grande passione. La Lamborghini ha lanciato “Pistolero“, primo singolo estratto dal suo nuovo EP “Twerking Beach” con cui è pronta a far ballare tutti durante l’estate. Felice ed entusiasta della sua nuova avventura musicale, Elettra ha parlato anche del suo futuro professionale in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Mattino. Dopo l’esperienza come opinionista, l’ereditiera tornerà a fare televisione? “Il mezzo mi piace moltissimo, ma la mia vera passione è sempre stata la musica. Covid a parte, fare l’Isola dei Famosi è stato molto impegnativo. Dopo tre mesi di telecamere mi sono resa conto che era arrivato il momento di tornare alla musica”. racconta.

Salire sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2020 è stata una grande emozione per Elettra Lamborghini che ha vvisuto un’emozione fortissima. Emozione che potrebbe provare nuovamente in futuro. La Lamborghini, infatti, sulle pagine de Il Mattino, parla di un suo, eventuale ritorno sul palco dell’Ariston, non escludendo assolutamente nulla. “Sì, ma solo se trovo il pezzo della vita”, ha ammesso la cantante che, per ora, si gode il successo di Pistolero e si prepara a vivere un’estate di grandi emozioni e di tanti impegni. La Lamborghini, infatti, salirà sul palco di Battiti Live 2021 per far ballare tutte le persone che assisteranno alla kermesse musicale ad Otranto.

