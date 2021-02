Elettra Lamborghini/ “Tra artista e persona non c’è nessuna differenza nel mio caso”

Elettra Lamborghini torna in tv ospite di “A grande richiesta (Minaccia bionda)” lo speciale dedicato a Patty Pravo trasmesso sabato 20 febbraio 2021 in prima serata su Rai1. La televisione è oramai diventata la seconda casa per la ricca ereditiera che potrebbe, a sorpresa, diventare anche una opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la prima di Ilary Blasi. In attesa della conferma ufficiale sui social la cantante continua ad impazzare con i suoi video, post e Instagram Stories. Recentemente la Lamborghini ha pubblicato una Stories in cui ha scritto “sono come il vino, più invecchio più divento bona… Non c’è niente da fare” facendo divertire ed impazzire i suoi fan.

Una cosa è certa: Elettra è uno dei personaggi più amati degli ultimi anni. Un carattere esuberante e a volte sopra le righe, ma molto amato sui social e non solo. Intervistata da Vanity Fair, la ricca ereditiera ha rivelato: “sono nata piena di energie, sono molto iperattiva. Andare in vacanza non mi piace, infatti. Più di una settimana non riesco a staccare perché sento sempre il bisogno di fare cose, di mettermi in movimento, di sentirmi utile”. Un successo confermato anche dalla speciale classifica di Google che l’hanno vista essere il personaggio femminile più cercato: “è stata una gioia saperlo. Sono un portento! Scherzi a parte, credo che sia perché sono un personaggio molto particolare, e la gente cerca informazioni su di me”.

Elettra Lamborghini: “sono molto sincera e non cerco risposte”

Un successo davvero strepitoso quello di Elettra Lamborghini che ha cercato di spiegarlo così dalle pagine di Vanity Fair: “piaccio forse per il fatto che sono molto sincera e non cerco risposte: per me tutto è normale e niente lo è. Sarà per questo che piaccio ai bambini: non mi vedono come una persona capace di fare del male”. Simpatica, solare e disponibile, Elettra non nasconde che si arrabbia con le persone infami: “quelle che ti prendono le energie. Sono molto ingenua e spesso la gente se ne approfitta: se una persona mi tratta bene io generalmente mi fido perché la prendo per buona. Mi fido più di quello che sento a pelle, anziché delle cose che gli altri mi dicono per mettermi in guardia”. Infine sul matrimonio con Afrojack ha confessato: “il matrimonio non cambia niente, solo scartoffie” e non esclude la possibilità di tornare sul palcoscenico di Sanremo: “perché no? Non è una cosa che vorrei fare ogni anno, al massimo solo un’altra. Poi, magari, ci torno come star internazionale”.



