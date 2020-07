Elettra Lamborghini, video problemi tecnici Battiti Live/”Musica e il resto scompare”

Elettra Lamborghini è finita sotto la lente anche oggi e non per via dei preparativi del suo matrimonio bensì per un video che è già diventato virale e che svela una gaffe o, meglio, un problema tecnico durante le registrazioni di Battiti Live, la kermesse canora estiva che dalla Puglia sbarcherà su Italia1 per 4 prime serate di tormentoni estivi e giovani artisti. Sul palco salirà anche Eletttra Miura Lamborghini che proprio in questo fine settimana ha registrato la sua partecipazione alla serata mostrando anche il momento in cui al grido di #Maiunagioia, è rimasta “muta” con il microfono in mano mentre la musica della sua hit continuava a scorrere in sottofondo.

ELETTRA LAMBORGHINI “VITTIMA” DI PROBLEMI TECNICI AL BATTITI LIVE

Al momento non sappiamo ancora quando la puntata andrà in onda ma alla luce dello stop sembra proprio che i problemi tecnici non li vedremo in tv ed è per questo che quello che lei definisce “il video preferito” è stato pubblicato sul suo profilo Instagram qualche ora fa. Nel video la vediamo insieme alle sue ballerine, in lungo tubino arancione, o almeno così sembra, alle prese con la sua canzone ma quando si è accorta che le parole non si sentivano, si è fermata al grido di “What?”. Il video è stato postato con la didascalia: “My new favorite video ever😂❤️ MAI NA GIOIAH❤️😂 MUSICA e letteralmente il resto scompare😂😂😂ajajajaj” e non c’è bisogno di dire che in poche ore ha già portato a casa oltre 860mila like e una serie di commenti divertiti che potrete leggere solo seguendo il post qui sotto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA