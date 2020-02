Elettra Lamborghini/ Video “Scotch sulle tett*”, e Mara Venier vede piercing al seno

Nuovo incidente hot per Elettra Lamborghini, ospite oggi di Mara Venier a Domenica In, sventato per un soffio. Nel corso della spassosa intervista, la padrona di casa ha inevitabilmente notato il piercing al naso della regina del twerking la quale ha fatto sapere: “Sto cercando di levarli tutti”, spiegando di aver già tolto quello alla lingua. La Venier ha però insistito sull’argomento ed a quel punto Elettra, mantenendo il consueto tono ironico, ha stupito tutti domandando: “Vuoi vedere il mio brillocco?”. Quindi ha continuato: “Mara vuoi vedere qualcosa di speciale?”, mostrando così in diretta alla sola Venier il piercing al seno. “Che male!”, aveva aggiunto la conduttrice. La Lamborghini nel corso della sua ospitata, tuttavia, si è dovuta difendere da un altro piccolo “problema” legato proprio all’abito indossato, un tailleur di paillettes ma senza niente sotto la giacca un po’ troppo birichino dal momento che continuava ad aprirsi nonostante i tentativi del regista di mantenere una ripresa “alta” per non far vedere anche agli spettatori il prosperoso seno. Nel complimentarsi ancora con Elettra ed il suo fisico, prima di congedarsi Mara Venier ha aggiunto: “Sei bellissima ed elegantissima”. La Lamborghini ha spiazzato ancora una volta commentando: “Ho messo un po’ di scotch per non farle uscire, speriamo non escano. Vuoi vedere?”. “Sì”, la risposta secca di Mara, confermando la presenza dello scotch. Sul finale però la stessa Lamborghini si è complimentata anche lei con Mara per il suo seno prosperoso.





