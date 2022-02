Elettra Lamborghini vs Francesca Fagnani/ Avvocato cantante scrive a Rai 2…

Esplode il caso Elettra Lamborghini a Rai 2. La cantante nei giorni scorsi ha registrato un’intervista per il programma condotto da Francesca Fagnani “Belve”, in onda con una nuova edizione questa sera alle 22.55. Nel corso dell’intervista, però, qualcosa deve essere andato storto, perché la Lamborghini ha richiesto attraverso il suo avvocato la visione preventiva dell’intervista con possibilità di tagli.

La notizia era stata anticipata dal sito Dagospia con un flash di Alberto Dandolo che aveva svelato la natura del problema della Lamborghini: alcune domande e risposte relative alla sessualità. Francesca Fagnani a “Oggi è un altro giorno” aveva confermato effettivamente l’esistenza di una problematica: “La Lamborghini ha chiesto di poter rivedere il montato, forse si è pentita di qualche dichiarazione, ma è una richiesta che non potevo accogliere”.

Francesca Fagnani non concede nulla ad Elettra Lamborghini

Francesca Fagnani ha infatti ammesso di non concedere e di non avere mai concesso a nessuno dei suoi ospiti l’editing dell’intervista, neanche ad Elettra Lamborghini, aggiungendo come, a suo avviso, si sia trattato di un vero e proprio atto di “prepotenza”. Al quotidiano “Libero” la conduttrice ha altresì confessato quanto segue: “Dobbiamo smettere di viziare gli ospiti, i quali ormai vogliono addirittura scegliere il parterre nei talk o da chi essere intervistati”.

Dal momento che Francesca Fagnani ha evitato di dare concessioni a Elettra Lamborghini, la rete televisiva ha voluto prendersi del tempo per eseguire ulteriori valutazioni in riferimento al caso esploso in queste ore, disponendo contestualmente il rinvio della messa in onda dell’intervista e sostituendo quest’ultima con quella realizzata alla conduttrice Paola Ferrari, storico volto di Rai Sport.

