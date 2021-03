Elettra Lamborghini Vs Gilles Rocca “Sei un cafone!”/ “Mi hai fatto cascare le balle”

Si scaldano gli animi all’Isola dei Famosi 2021 nel corso della quarta diretta. In palapa nasce un accesissimo scontro tra Gilles Rocca e Daniela Martani che lo accusa di avere modi aggressivi e di ricordarle atteggiamenti già vissuti nella sua famiglia. Questa parole scatenano l’ira di Gilles che risponde in tono non proprio pacato e cordiale a Miryea, chiedendole qual è il suo nome.

Il modo poco garbato viene notato in studio da Elettra Lamborghini che interviene a favore dalla ragazza: “Scusa Gilles ma che modo è? Allora vedi che è vero che sei aggressivo!” La Lamborghini a questo punto sbotta: “Sei proprio un cafone!” “Ma chi è che parla?” chiede allora Gilles, “Vedi che è così allora!” ribatte Elettra.

Elettra attacca Gilles Rocca: “Mi hai fatto cascare le balle!”

Gilles Rocca cerca allora di spiegare il perché della sua risposta a Miryea Stabile: “Quando c’è un confronto tra due persone, io penso che basta chiarire tra due persone, ovviamente non parlo di voi che siete lì per dare giustamente una vostra opinione, basta che parlino le due persone, no?” Il riferimento è all’intrusione di Miryea nella discussione con Daniela Martani, risposta che porta Elettra a chiudere con una battuta: “Si, però come hai risposto mi hai fatto cascare le balle!”

