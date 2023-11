Elettra Lamborghini vuole adottare bambina di Gaza/ “Ma è impossibile”: bufera social

Elettra Lamborghini si sfoga duramente: “Impossibile adottare una bimba di Gaza”

Elettra Lamborghini in queste ore è finita al centro dell’attenzione per un suo duro sfogo dovuto all’impossibilità di adottare una bambina della Striscia di Gaza, terra che in queste settimane è teatro di sanguinosi bombardamenti che hanno causato già più di 8000 morti. La cantante in questi giorni ha visto suoi social un reel di una bambina terrorizzata, che non riusciva a parlare e che stava perdendo in capelli per lo stress ed ha voluto aiutarla proponendone l’adozione, ma quando si è rivolta all’orfanotrofio le è stato risposto che tutto ciò non era possibile.

Elettra Lamborghini, quindi, con una Instagram stories si è lasciata andare ad un amaro sfogo: “Morale, la bimba è ancora in orfanotrofio. Non capisco proprio. Inutile dirvi quanto ci sono rimasta male. Non lo so, ormai me l’ero presa a cuore sapendo ed immaginando quanto sarebbe potuta stare bene con me. Soprattutto durante la guerra, quando si ha bisogno di interventi immediati. Pensavo avessero accettato subito…figuriamoci“.

Bufera social su Elettra Lamborghini, costretta a chiarire: “Non volevo andarla a prendere”

Il gesto di Elettra Lamborghini di voler aiutare un bambina di Gaza proponendo la sua adozione non è stato accolto in maniera unanime dal mondo del web. Mentre infatti in molti hanno apprezzato il gesto altruistico della cantante dicendosi dispiaciuti che il suo proposito non sia andato a buon fine, altri l’hanno pesantemente criticata. Elettra, infatti, nel documentare la sua storia sui social ha postato anche una storia con la chat avuta con l’orfanotrofio in questione dove in sintesi ha chiesto dirattemente se c’era la possibilità di adottare la bambina e l’orfanotrofio ha risposto di no. Secondo molti, dunque, ha agito in maniera superficiale.

Elettra Lamborghini, quindi, è stata costretta ad intervenire nuovamente per fugare ogni dubbio: “Amici premetto che con il mio gesto impulsivo di scrivere all’orfanotrofio non mi aspettavo di certo di poterla andare a prendere, attenzione. In cuor mio ero emozionata all’idea di poter fare qualcosa subito, ma sapevo che non sarebbe stato tipo: ‘si certo vieni a prenderla’. Cioè penso non ci voglia un genio a capirlo. Certo speravo che loro fossero più collaborativi” Insomma, Elettra Lamborghini e il marito Afrojack da anni dichiarano di voler adottare dei bambini particolarmente bisognosi ma neanche questa volta ciò è stato possibile. La cantante, inoltre, di recente è finita al centro della ribalta per la sua lite con la sorella Ginevra.











