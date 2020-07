Elettra Morini, moglie Tony Renis/ “Antonio Gades m’invitò a cena e conobbi…”

Elettra Morini è la moglie e la compagna di una vita di Tony Renis. Schiva e riservata, ha sempre vissuto accanto all’artista con cui ha condiviso l’amore per il mondo dello spettacolo. Se Tony Renis ha dedicato tutta la sua vita alla musica, scoprendo anche grandissimi talenti, Elettra Morini è stata una grandissima ballerina prima di dire addio alle scene nel momento in cui la sua carriera era nel clou. Una decisione consapevole e che la Morini ha preso personalmente dedicandosi alla sua vita privata. Quello tra la Morini e Tony Renis è stato ed è un grande amore nato nel corso di una cena. A favorire l’incontro tra i due fu il partner di lavoro di lei, Antonio Gades che la invitò ad una cena a cui era presente anche lo stesso Tony Renis. Da lì, tutto ebbe inizio.

ELETTRA MORINI, UNA VITA ACCANTO AL SUO GRANDE AMORE TONY RENIS

Elettra Morini deve ad Antonio Gades il suo incontro con Tony Renis. Tra la Morini e Gades c’è sempre stato un rapporto speciale. Dopo aver condiviso le scene, i due sono diventati grandi amici e, in un’intervista rilasciataai microfoni del giornaledelladanza.com nel 2015, ricordando il suo rapporto con Antonio Gades, disse: “Certamente ho avuto nel cuore Antonio Gades. Quando lui è arrivato in Italia la prima volta ed ho ballato Amore Stregone, ho avuto grande visibilità. In seguito siamo diventati amici fraterni”. E proprio durante una cena, i suoi occhi incrociarono quelli di Tony Renis che ha sposato nel 1992. “Una sera durante una cena a Milano, ci siamo incrociati e li è nato il nostro grande amore. Ci siamo sposati a Los Angeles nel 1992 sulla macchina che era appartenuta ad Al Capone”, ha raccontato lei stessa sempre ai microfoni del giornaledelladanza.com nel 2015,



