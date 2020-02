Elettra Morini moglie Tony Renis/ Le nozze sull’auto di Al Capone e quell’incontro…

Elettra Morini, moglie di Tony Renis, sarà indirettamente protagonista anche lei della quarta serata del Festival di Sanremo 2020 nell’appuntamento in cui la kermesse canora omaggerà l’81enne cantautore milanese con un momento tutto dedicato a lui. L’82enne ex ballerina e stella della Scala di Milano infatti è legata all’artista milanese oramai da quasi 48 anni dato che il loro primo, fatale incontro risale al 1972: tuttavia la coppia celebrerà le nozze solamente vent’anni dopo, ovvero nel 1992, a dieci anni esatti di distanza dall’annuncio della stessa Morini dell’addio alla danza proprio quando era arrivata all’apice della sua carriera all’inizio degli Anni Ottanta. Peraltro le circostanze del loro fortuito incontro a Milano e che hanno permesso che scattasse tra i due la scintilla e poi le future nozze sono tutte da raccontare: pare che dopo quel galeotto incrocio (e qui l’ambivalenza dell’espressione ci sta tutta visto il personaggio che ci apprestiamo a citare) la cerimonia abbia visto la coppia negli Stati Uniti, in quel di Los Angeles, salire “sulla macchina che fu un tempo di proprietà di Al Capone” stando a quanto Elettra aveva rivelato tempo fa nel corso di una interessante intervista concessa a “Il Giornale”.

ELETTRA MORINI, MOGLIE DI TONY RENIS: L’INCONTRO E QUELLE NOZZE A LOS ANGELES…

Classe 1937 e anche lei originaria di Milano come il suo Elio Cesari (nome di battesimo di Renis), Elettra Morini si è diplomata proprio alla Scala all’età di 19 anni, debuttando come solista poi nel 1958 e segnalandosi come una delle ballerine più talentuose della sua generazione, tanto da diventare uno dei volti più in vista del cartellone del Teatro meneghino. “Ho sempre avuto la passione per la danza: i miei genitori mi ricordavano che quando ero piccola stavo sempre in movimento” ha avuto modo di ricordare la Morini a proposito dell’incontro con quella che è diventata la sua vita, spiegando che fu poi proprio la madre a iscriverla quando aveva poco più di dieci anni alla esclusiva Scuola di Ballo della Scala. Da lì per Elettra è stata una scalata senza soste verso il successo e poi a 35 anni ecco l’incontro con Tony Renis, anche lui all’epoca oramai tra le voci più apprezzante della musica italiana degli Anni Settanta: come detto i due si sono conosciuti a Milano grazie ad Antonio Gades, collega della Morini che era anche allora amico di Renis. Pur non essendo convolati subito a giuste nozze (celebrate in maniera sontuosa come detto in California), i due sono diventati inseparabili anche se la coppia non ha mai voluto avere dei figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA