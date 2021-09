Elettra Tercon e Christian Ceresera/ Chi sono concorrenti di “Voglio essere un mago”

Chi è Elettra Tercon, concorrente “Voglio essere un mago”? “La magia secondo me è tutto”

Tutto pronto per la prima edizione di “Voglio essere un mago“, il nuovo talent show dedicato alla magia e all’illusionismo. In gara dodici aspiranti maghi alla Harry Potter che dovranno superare una serie di sfide per conquistare la vittoria finale. Tra questi c’è anche Elettra Tercon, 17 enne di Ferrara che si descrive come una ragazza determinata. Nel video di presentazione la ragazza si è raccontata così: “sono sempre stata invisibile, non sono mai stata la ragazza che quando entra in una stanza viene notata. Sono sempre stata l’amica di, la sorella di. Il mio primo innamoramento è stato con un ragazzo che non ha mai saputo che io avessi una cotta per lui. Crescendo poi mi sono messa in testa che il miglior modo per non essere così invisibile fosse eccellere in tante cose per fare in modo che le persone mi notassero”.

La passione per la magia è nata grazie allo zampino della mamma come ha raccontato proprio Elettra: “la mia passione per la magia è iniziata quando ero molto piccola e me l’ha trasmessa mia mamma che è sempre stata appassionata di Harry Potter. Vorrei che questa esperienza fosse il mio trampolino di lancio per diventare una maga conosciuta ed uscire così dall’ombra dopo tanti anni”.

Tra gli aspiranti maghi della prima edizione di “Voglio essere un mago” c’è anche Christian Ceresera, 18 enne di Montichiari (BS) che non ama perdere e per questo cerca di dare il meglio di sé in ogni circostanza. Nel video di presentazione il ragazzo si è raccontato così: “sono uno sciupafemmine. Piaccio molto alle ragazze, sono single, non mi sono mai innamorato, sono uno spirito libero”. La magia è molto importante per lui e non nasconde che lo sente un pò come un stile di vita.

“La magia per me è un pò uno stile di vita, il vero mago è quello che espande questo pensiero su tutta la sua vita” – precisa il giovane aspirante mago che prosegue dicendo – “quindi credere un pò più in se stessi, i maghi hanno un pò di autostima perchè alla fine gli piace stare al centro dell’attenzione. Crederci ancora di più dove gli altri credono sia infantile”. Sul finale alla domanda “Innamorarsi di una maga?” – risponde “la vedo dura perchè non mi piacciono fisicamente”. Il suo sogno è quello di diventare un illusionista di professione.



