Palinsesti Mediaset stravolti per l’elezione del nuovo Papa: salta l’inizio dell’Isola dei famosi?

C’è grande attesa e fermento per il Conclave che si è aperto oggi, i 158 Cardinali di tutto il mondo si sono riuniti per eleggere il nuovo Papa successore di Papa Francesco ed ovviamente tutte le emittenti italiane seguiranno l’evento. E per questo motivo anche i palinsesti Mediaset subiranno delle notevoli variazioni non solo nel daytime ma anche in prima serata. Infatti, lo scrutinio si concluderà alle 19.00 e nel caso, poco probabile in realtà, di ‘fumata bianca’ cioè con 2/3 dei voti, seguirà il celebre annuncio Habemus Papam e la successiva presentazione del nuovo Papa.

In questo caso ci saranno delle variazioni importanti nella programmazione di Canale5, Rete4 e Italia1. Qualora ci fosse l’elezione del nuovo Papa, L’isola dei famosi salta e non va in onda la puntata d’esordio della nuova edizione del reality prevista per questa sera a partire dalle 21.30. Allo stesso tempo salterebbe il film di Italia1 Jason Bourne mentre su Rete Quattro Fuori dal Coro di Mario Giordano non andrebbe in onda. Al loro posto andrebbero in onda degli Speciali del Tg con l’annuncio del nuovo Papa e tutti gli approfondimenti necessario sull’importante evento. Ripetiamo per che questa è l’ipotesi nel quale avvenga l’elezione del nuovo Papa.

Programmazione di Canale5 come cambia per l’elezione del nuovo Papa: saltano le soap e Pomeriggio 5

In attesa di scoprire l’esito dello scrutinio e se ci sarà l’elezione del nuovo Papa i palinsesti Mediaset nel daytime stanno subendo degli stravolgimenti importanti con soap e programmi che non vanno in onda. Su Canale5 non va in onda la striscia di Amici ne quella di The Couple, salta anche la puntata della soap turca The Family ed a seguire non va in onda Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. Al loro posto va in onda lo speciale del Tg5 condotto da Cesara Buonamici Aspettando la fumata bianca. Su Rete4, invece, è prevista un’edizione speciale del Tg4 a partire dalle 18.00 saranno Gianluigi Nuzzi e Stefania Cavallaro a condurre lo speciale L’ora del Conclave, sempre incentrato, ovviamente, sul Conclave. Non sono previste variazioni importanti, invece, per Italia1 che proseguirà con la sua consueta programmazione.