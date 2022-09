Elezioni 2022, confronto candidati estero/ Diretta tv streaming “tavola rotonda” Rai

In vista del voto degli italiani all’estero, per i quali le elezioni politiche 2022 arrivano prima, la Rai ha organizzato una tavola rotonda, un confronto tra i candidati e i rappresentanti delle liste delle quattro ripartizioni della circoscrizione estero. Ricordiamo, infatti, che gli italiani nel mondo eleggono 12 parlamentari, dei quali 4 senatori e 8 deputati. La cosiddetta “tavola rotonda estero” organizzata dalla tv di Stato andrà in onda oggi, martedì 6 settembre, alle ore 02:30 circa, mentre su Rai 3 verrà trasmessa alle ore 07:30 circa. Peraltro, domani, quindi mercoledì 7 settembre 2022, gli italiani residenti all’estero riceveranno il plico al cui interno troveranno l’elenco dei candidati all’estero e le istruzioni per votare.

A differenza dei concittadini residenti in Italia, che si recheranno alle urne per votare il 25 settembre 2022, gli italiani all’estero devono consegnare il plico al proprio Consolato entro le ore 16:00 del 22 settembre. La tavola rotonda organizzata dalla Rai sarà dunque utile per fare il punto della situazione sui temi caldi della campagna elettorale. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta tv, ma potrà essere seguito anche in video streaming tramite la piattaforma RaiPlay, raggiungibile sia dal sito ufficiale che dalle app disponibili per iOS e Android, scaricabili anche su tablet oltre che smartphone e smart Tv.

ELEZIONI POLITICHE 2022: COME SI VOTA ALL’ESTERO

Per quanto riguarda il voto degli italiani nel mondo, è importante precisare che possono farlo gli elettori iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti estero) e gli italiani temporaneamente all’estero, quelli che si trovano lontano dall’Italia per almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Lo stesso vale per i familiari conviventi all’estero. In questo caso, però, per ricevere il plico elettorale all’indirizzo all’estero bisogna aver inoltrato richiesta entro il 24 agosto al proprio Comune di residenza. Il voto, quindi, per loro si esprime per corrispondenza.

Ne approfittiamo per segnalarvi che se gli elettori italiani nel mondo non hanno ricevuto entro l’11 settembre il plico elettorale, potranno contattare il Consolato per ottenere il duplicato. Di conseguenza, la scheda votata va rispedita al Consolato, il prima possibile, dentro la busta preaffrancata, nelle modalità indicate nelle istruzioni presente nel plico. Le schede votate devono pervenire al Consolato di riferimento entro e non oltre le ore 16:00 di giovedì 22 settembre, perché poi i vari consolati dovranno occuparsi di far recapitare in Italia i voti per il relativo scrutinio. Clicca qui per l’elenco completo e ufficiale dei candidati. Di seguito invece i candidati solo per quanto riguarda l’estero.











