ELEZIONI 2022, OGGI INCONTRO RENZI-CALENDA/ Bettini: “Pd con M5s dopo il voto”

OGGI INCONTRO CALENDA-RENZI, BETTINI (PD) APRE AL M5S DOPO ELEZIONI 2022

Quattro coalizioni, quattro “poli”, quattro modalità di raccontare l’Italia: a pochi giorni dalla presentazione dei simboli al Viminale, la corsa alle Elezioni 2022 sembra quasi definita quantomeno nella sua composizione (e griglia di partenza). Se l’incontro previsto in giornata tra Matteo Renzi e Carlo Calenda dovesse portare alla definizione del “Terzo Polo”, ecco che la situazione della campagna elettorale dalla prossima settimana vedrebbe questo ordine di partenza (secondo gli ultimi sondaggi politici stilati dopo lo “strappo” tra Calenda e Letta): Centrodestra davanti con il 48% circa, segue il Centrosinistra (Pd- PiùEuropa, Sinistra Italiana, Verdi, Articolo1, Demos, Radicali), M5s al 10% circa e Italia Viva-Azione attorno al 6% ma data in crescita. Tutto, ovviamente, se i due leader più “focosi” politicamente come Matteo Renzi e Carlo Calenda riusciranno a trovare l’intesa per il Terzo Polo (in realtà quarto a vedere gli ultimi sondaggi, ndr).

«Vediamo, oggi in giornata decideremo, sono ottimista, spero che si faccia, credo che si farà, le percentuali lasciano il tempo che trovano», ha spiegato il leader di Azione ospite di Rtl 102.5. I due si vedranno in tarda mattinata per mettere a punto l’accordo che prevederebbe una lista unica con indicati entrambi i partiti nell’unico simbolo (si parla di un nome come “Italia in Azione” ma tutto ancora dovrà essere confermato/smentito): «Ci sentiamo abbastanza spesso in queste ore, è ora di muoversi e di iniziare a parlare delle cose da fare. Mi sono rotto di parlare di alleanze, non vedo l’ora di iniziare a parlare con gli italiani», conclude Calenda. A “La Stampa” intanto Matteo Renzi conferma il buono stato dell’accordo, ma aggiunge: «Se c’è un progetto politico, sono pronto a fare un passo indietro, Carlo può fare il front runner in campagna elettorale e noi gli daremo una mano». Secondo il leader di Italia Viva, il Terzo Polo «può prendere voti sia a Forza Italia sia al Pd e con un buon risultato al proporzionale, possiamo essere decisivi in Parlamento per far tornare Mario Draghi». Frecciata finale di Renzi a Enrico Letta: «Ha fatto una frittata, è il miglior amico di Giorgia Meloni». In casa Centrosinistra tiene ancora banco gli ammiccamenti quotidiani che dall’ala più a sinistra del Pd puntano diretti verso il M5s: dopo Orlando e Franceschini, ora è Goffredo Bettini che ripropone il suo cavallo di battaglia di un “campo largo” tra Letta e Conte (definito solo un anno fa come il “punto di riferimento dei progressisti). «Con il M5s dopo il voto? Il bello della politica è la sua imprevedibilità», spiega Bettini al “Corriere della Sera”, subito criticato dal tweet di Carlo Calenda «in questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ⁦Pd si alleerà con i 5S un minuto dopo le elezioni. Il bipopulismo tornerà perfetto. Da un lato Letta/Conte/DiMaio/Fratoianni, dall’altro Berlusconi/Salvini/Meloni. Offriremo un’alternativa a tutto ciò».

In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ⁦@pdnetwork⁩ si alleerà con i 5S un minuto dopo le elezioni. Il bipopulismo tornerà perfetto. Da un lato Letta/Conte/DiMaio/Fratoianni, dall’altro Berlusconi/Salvini/Meloni. Offriremo un’alternativa a tutto ciò. pic.twitter.com/1O9yFWOdCF — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 11, 2022

Svolta nel frattempo nella campagna elettorale di Giorgia Meloni, data sempre più avanti nei consensi tra i partiti del Centrodestra: la leader di Fratelli d’Italia ha diffuso un videomessaggio in tre lingue (inglese, francese, spagnolo) per far capire anche all’estero che la candidata Premier del prossimo Governo non porterà l’Italia ad un estremismo “nero”, ad una “Le Pen 2.0” come sibilano diversi osservatori internazionali. «Certa stampa estera ispirata dalla sinistra descrive FDI come un pericolo per la democrazia e la stabilità italiana, europea e internazionale. Ho deciso di rispondere con un video in francese, inglese e spagnolo (sul tedesco non mi avventuro) su chi siamo e cosa vogliamo fare». Nel video (diffuso integralmente nella lingua del Paese dove è stato inviato, quello qui sotto è un collage) Meloni definisce una volta per tutte la sua posizione atlantista e anti-fascista: «La Destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche. E senza ambiguità è ovviamente anche la nostra condanna del nazismo e del comunismo, l’unica delle ideologie totalitarie del XX secolo che è ancora al potere in alcune nazioni, sopravvivendo ai suoi tragici fallimenti, che la sinistra fatica a condannare, forse anche perché dall’Unione Sovietica ha ricevuto per decenni generosi finanziamenti».

Plauso dall’opposizione arriva con Carlo Calenda che a Rt 102.5 riconosce «Sono stato l’unico leader politico a salutare con gioia la dichiarazione della Meloni. Ha fatto una dichiarazione chiara e netta, è stata molto chiara e gliene rendo atto». Mentre il programma del Centrodestra è ormai quasi del tutto concluso – 15 punti, cruciali i temi di fisco, giustizia, ambiente – nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato la formazione di un’unica lista dei moderati, la cosiddetta “quarta stampella” della coalizione. Alle Elezioni 2022 il Centrodestra si presenterà dunque con Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e i moderati sotto un’unica lista: Toti-Italia al Centro, Lupi-Noi con l’Italia, Brugnaro-Coraggio, Cesa-Udc. «Ci abbiamo lavorato questa notte fino a tardi – ha detto il Governatore della Liguria -. penso che nel corso delle prossime 24 ore si possa arrivare al risultato, che semplifica il quadro politico anche per chi va a votare». Conferma poi da Maurizio Lupi, citando gli ultimi sondaggi che darebbero la lista dei moderati al 3,5%: «I dati dell’istituto di ricerca confermano la bontà della scelta di unire le forze per rafforzare l’area centrista della coalizione, che non porta solo consenso, ma anche e soprattutto progetti, idee, affidabilità, esperienza e concretezza. Elementi indispensabili per vincere le elezioni e governare bene». Chiudiamo il focus politico mattiniero con l’ennesima lite in casa M5s: questa volta coinvolti sono il leader Giuseppe Conte e l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, impossibilitata a candidarsi per il vincolo grillino sui 2 mandati. Alla richiesta di Raggi di creare «regole chiare e da subito per le Parlamentarie», la risposta di Conte ieri sera a La7 è durissima: «Vorrei rassicurare pubblicamente Virginia Raggi che si sta agitando e tenta di agitare la comunità del Movimento 5 stelle sulla trasparenza che viene indicata a sproposito: avremo un processo della formazione delle liste e le parlamentarie assolutamente trasparente, in linea con le previsioni statutarie. Ho scritto io quello statuto raccogliendo tutte le istanze all’interno del Movimento. Faremo le liste non come al Comune di Roma dove lei si è autocandidata senza sentire i vertici del Movimento e formando delle liste di sua iniziativa scegliendo le persone».

Certa stampa estera ispirata dalla sinistra descrive FDI come un pericolo per la democrazia e la stabilità italiana, europea e internazionale. Ho deciso di rispondere con un video in francese, inglese e spagnolo (sul tedesco non mi avventuro 😂) su chi siamo e cosa vogliamo fare. pic.twitter.com/4U6u3PJ8rv — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 11, 2022













