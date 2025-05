URNE APERTE IN ALBANIA PER LE ELEZIONI LEGISLATIVE 2025: COME SI VOTA E PER COSA

Urne aperte per le Elezioni Albania 2025, con i risultati probabilmente già “segnati” ma con un’alta attenzione per quello che succederà questa sera sia a Palazzo Chigi e sia nella sede della Commissione Europea: la sfida a tutto campo (l’ennesima, ndr) tra il Premier socialista Edi Rama e il leader del Centrodestra Sali Berisha punta a rinnovo del Governo dopo 3 mandati consecutivi del Primo Ministro del PS che ha siglato l’accordo sui migranti trasferiti dall’Italia con il Governo Meloni.

L’Albania è certamente uno dei Paesi con più legami con l’Italia, ma è anche lo Stato che punta forte all’ingresso in Europa per cui lo slogan di questa campagna elettorale per il Partito Socialista d’Albania (PS, o anche PSSH) è stato proprio “Albania 2030 nella Ue”: all’interno delle tesissime Elezioni in Romania e alle porte di un ancora più complesso voto in Polonia, il voto delle Legislative Albania 2025 non è da meno visto il coinvolgimento diretto di un possibile prossimo ingresso nell’Unione Europea dello Stato balcanico.

140 seggi in Parlamento, il Governo e la primazia del Paese che si avvicina alla UE entro i prossimi 5 anni: questa la posta in palio delle Elezioni Legislative aperte stamane alle ore 7 e con fissata la chiusura dei seggi alle ore 19. I primi risultati in diretta da Tirana arriveranno in serata con exit poll e prime proiezioni, ma fondamentale potrebbero essere i conteggi dei voti di albanesi all’estero, una “diaspora” che vale ben 246mila voti potenziali (su 3,7 milioni di cittadini avente diritto) di chi si è iscritto alla Commissione Elettorale Centrale per ricevere il voto per posta.

EDI RAMA CONTRO BERISHA, I SONDAGGI E LE SFIDA IN ALBANIA DOPO GLI ACCORDI CON IL GOVERNO MELONI SUI MIGRANTI

Attenzioni da Bruxelles ma anche dall’Italia per queste Elezioni Legislative Albania 2025 con un “paradosso” tutt’altro che minimale: come noto, da qualche giorno è divenuto effettivo l’accordo tra Italia e Albania per il trasferimento di una quota di migranti irregolari (che hanno già ricevuto decreto di espulsione dall’Italia) nei centri di rimpatrio costruiti su suolo albanese, dopo le varie opposizioni dei giudici del Tribunale di Roma “superate” dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e della stessa Cassazione.

Il punto è che l’accordo tra i due Governi si è fatto per lo stretto rapporto d’amicizia tra Giorgia Meloni e Edi Rama, per una vicinanza tra le due nazioni ma non per un accordo della medesima parte politica: contro il Premier socialista che tenta il poker di mandati consecutivi alla guida dell’Albania, si schiera infatti il leader del Centrodestra con slogan trumpiani, “Make Albania Great Again”.

L’ex Premier Berisha è a tutti gli effetti il grande nemico politico di Rama, ma anche grande alleato del Centrodestra italiano: con la coalizione unitaria “Partito Democratico-Alleanza per una magnifica Albania” (assieme al Partito delle Libertà di Meta, detenuto con accuse di riciclaggio dallo scorso ottobre 2024), il tentativo è quello di scalzare il Governo Rama, accusato di corruzione e scandali in questi ultimi anni di Legislatura.

I sondaggi sulle Elezioni Albania 2025 dicono però l’opposto:ad oggi Rama e il PS sono dati al 48% dei consensi contro Berisha che invece insegue al 35%: il sistema elettorale proporzionale spinge a credere che vi sarà una larga presenza di mini-partiti nel nuovo Parlamento albanese, con però una netta possibilità per Rama di essere riconfermato nei risultati definitivi di domani delle Elezioni Parlamentari.

Oltre a Berisha con il PD (di destra però, ndr) e Rama col PS, altri candidati in lizza sono Osmani con il Movimento Patria, Qori con il Movimento Insieme di sinistra, la coalizione NSHB centrista di Lapj, il PSD di Doshi, l’Alleanza Democratica di Stojku, la destra di Shehi, l’Alleanza Albanese di Kocaqi e la coalizione euroatlantica di Hasa.