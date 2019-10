Elezioni Argentina 2019/ Risultati: peronismo Fernandez-Kirchner vs Presidente Macri

Si apre oggi in Argentina il voto cruciale per le Elezioni Presidenziali 2019 con la sfida tra i due principali avversari – Maurizio Macri, il liberale e attuale Presidente argentino, e Alberto Fernandez, peronista in tandem con Cristina Kirchner – che tiene il Paese in bilico tra un ritorno “ingombrante” del kirchnerismo o la conferma dell’era Macri che finora non ha portato migliorie alla crisi economica di Buenos Aires. Le elezioni in Argentina arrivano due mesi dopo le “pre-elezioni”, ovvero le primarie con cui sono stati scelti i candidati dei partiti che per tradizione costituiscono un “sondaggio” nazionale in anticipazione delle Presidenziali odierne: ebbene Macri era dato per spacciato visto quel -14% dal ticket Fernandez-Kirchner anche se nelle ultime settimane diverse manifestazioni di Piazza sia in Argentina che in altre zone del Sud America in ebollizione hanno cercato di scongiurare il ritorno del socialismo peronista che tanti guai economici e non aveva prodotto nel recente passato. Paese in recessione, inflazione annuale superiore al 53%, e povertà arrivata a interessare il 34,1 % della popolazione: l’Argentina piange e con le Elezioni di oggi, in attesa dei risultati, si ceca di dare una svolta politica che finora non è giunta né dal Partito di Centrodestra “Juntos por el cambio” né da quello peronista “Frente de Todos”.

RISULTATI ELEZIONI ARGENTINA 2019: FAVORITI E SISTEMA ELETTORALE

Una sfida tra candidati Presidenti ma anche tra n.2: Miguel Ángel Pichett per Macri, l’ex Premier della potentissima famiglia Kirchner. Tra gli altri candidati (ma con decise minori possibilità di vittoria) si segnala Roberto Lavagna: capo della coalizione di centro Consenso Federal 2030, economista ed ex ministro dell’Economia sotto Néstor Kirchner. Nelle primarie pre-elezioni, il Presidente ha pagato la forte crisi economica arrivando al 31,8%, stracciato dal 47,79% del fronte peronista. Oggi però, come racconta da tempo il nostro inviato Arturo Illia, l’esito delle Presidenziali potrebbe non essere già scritto. L’eventuale ballottaggio è fissato per il 24 novembre e scatterà solo qualora un candidato oggi alle Elezioni Presidenziali non superi il 45% dei voti, oppure il 40% ma con un margine di almeno 10 punti percentuali sul secondo più votato. Se le Primarie venissero confermate, Fernandez vincerebbe al primo turno e farebbe ritornare il peronismo in Argentina dopo la breve parentesi Macri in mezzo agli ultimi 12 anni di “kirchnerismo” che ha portato a livello economico di fatto gli stessi (pessimi) risultati dell’attuale Presidenza liberale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA