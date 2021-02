Elezioni Catalogna 2021 diretta risultati/ Voto Spagna: socialisti vs indipendentisti

Servirà tempo probabilmente, qualche giorno almeno, ma i risultati delle Elezioni regionali in Catalogna potrebbero consegnare uno scenario cruciale non solo per il governo locale della regione più “tumultuosa” della Spagna, ma per l’intero Paese iberico a 4 anni dal sanguinoso referendum che segnò la rottura quasi totale tra Madrid e Barcellona. Dopo le dimissioni del Presidente della Catalogna – Quim Torra (Junts per Catalunya, centrodestra) – per condanna giudiziaria, si rinnova nelle urne di oggi il Parlamento (Generalitat) che eleggerà poi il nuovo Presidente dopo le giunte Puigdemont e, per l’appunto, Torra.

Tre partiti si contendono il primato dei sondaggi finora, con il Psc (Partito Socialista Catalano) che sale al 22% alla vigilia davanti ai separatisti di Junts (Cdx, al 20,4%) e Erc (Sinistra catalana, al 20,1%), con esiti finali tutt’altro che certi: gli indecisi, i timorosi per il Covid-19 – in Catalogna si vota in fasce d’orario, con i positivi al Covid e i cittadini in isolamento fiduciario che potranno andare ai seggi dalle 19 alle 20 – e i voti postali previsti in massa, porteranno probabilmente i risultati di queste Elezioni in ritardo per giorni.

ELEZIONI CATALOGNA: LA POSTA IN GIOCO

Dalle urne però potrebbero uscire due scenari sostanzialmente opposti: se dovesse vincere il candidato forte di Pedro Sanchez (Premier spagnolo, socialista) – Salvador Illa – si metterebbe da parte dopo anni lo scontro fortissimo tra Madrid e Catalogna con la possibilità dello spostamento storico del Senato di Spagna dalla capitale a Barcellona come segno di pacificazione nazionale dopo anni di battaglie indipendentiste-secessioniste. «Dobbiamo voltare pagina in Catalogna dopo aver perso un decennio», ha rilanciato prima del voto il candidato Psc. Se invece dovesse vincere il fronte – comunque diviso oggi – degli autonomisti, il riaccendersi delle fratture tra la Corona e la Generalitat sarebbe nuovamente infuocato: «se vinceremo, amnistia e nuovo referendum», ha dichiarato alla Stampa l’esiliato ex presidente catalano e leader del partito Junts per Catalunya Puigdemont.

I rivali indipendentisti – Laura Borràs (Juntos) e Pere Aragonès (Erc) – hanno stretto un patto con gli altri gruppi separatisti di Cup e PedeCat per non formare alcun alleanza con il Psc, anche se il Governo nazionale di Sanchez poggia sui voti proprio delle due formazioni minoritarie degli autonomisti catalani. Per questo motivi, gli scenari possibili nei risultati delle Elezioni in Catalogna sono sostanzialmente quattro: la vittoria dei socialisti di Illa; un nuovo voto dato lo stallo che potrebbe crearsi dopo questa tornata elettorale; una Generalitat di nuovo espressione dei partiti separatisti, ma dalla convivenza difficile vista la prevalenza dei massimalisti di JxCat; oppure con un Erc maggioritario che pure non rinuncerebbe alla battaglia del referendum di autodeterminazione ma con politiche opposte a quelle del Cdx di Borràs-Puigdemont. Secondo un ultimissimo sondaggio mentre le urne sono ancora aperte in Catalogna, solo il 44% dei catalani vorrebbe separarsi dalla Spagna visto anche il fallimento e la guerra civile esplosa 4 anni fa.



