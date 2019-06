ELEZIONI COMUNALI 2019, COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO/ Le cose da ricordare

Secondo appuntamento elettorale per i cittadini dei 136 comuni che dopo le elezioni amministrative del 26 maggio sono chiamati ad indicare al ballottaggio quale sindaco vogliono per la propria comunità tra i due più votati al primo turno. Rispetto al voto di due settimane fa non cambiano le modalità di voto, fatta eccezione per il fatto che non sarà più possibile assegnare alcuna preferenza ai candidati al consiglio comunale, per i quali il destino è stato già segnato al primo turno. Dunque di cosa bisogna disporre per esercitare il proprio diritto/dovere di voto? Al proprio seggio bisogna presentarsi mostrando un documento di identità e la tessera elettorale. Chi l’avesse smarrita o avesse bisogno di rinnovarla potrà recarsi presso l’ufficio elettorale del comune di residenza con un documento d’identità valido. (agg. di Dario D’Angelo)

BALLOTTAGGIO, ELEZIONI COMUNALI 2019: 136 COMUNI AL VOTO

Due settimane dopo le Elezioni Comunali 2019, domenica 9 giugno riapre i seggi di 136 Comuni per il ballottaggio delle Amministrative: dal capire come si vota al verificare effettivamente dove vi saranno queste 136 sfide tra due candidati sindaco, il nuovo ritorno ai seggi elettorali vede questa volta impegnati solo Comuni sopra i 15mila abitanti visto che per legge non vi possono essere ballottaggi a meno che vi sia stata una perfetta parità di voti tra i primi due candidati sindaco votati il 26 maggio 2019 (non ve ne sono stati, ndr). Anche questa volta si vota in un’unica giornata dalle ore 7 fino alle 23 ma saranno molti meno i Comuni ancora “pendenti” per sapere quali saranno i prossimi Consiglio Comunali fino al 2024: non più 3856 Comuni ma “solo” 136 con 15 capoluoghi di provincia chiamati al voto per questo secondo turno delle Elezioni Comunali 2019. Ricordiamo che nei comuni della Sardegna, tra cui Cagliari e Sassari, le elezioni comunali si terranno il 16 giugno: un eventuale ballottaggio sarebbe previsto per il 30 dello stesso mese.

COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2019

Capire come si vota al ballottaggio è un’operazione estremamente più semplice rispetto al primo turno delle Elezioni Comunali 2019: si tratta di una sfida “secca” tra i primi due candidati sindaco votati due settimane fa. Vince il ballottaggio chi ottiene più voti mentre in caso di parità viene eletto primo cittadino il più anziano tra gli avversari: come stabilito dal Viminale, sulla scheda elettorale per i ballottaggi sono presenti solo i nomi dei due candidati senza più lo spazio per le preferenze dei consiglieri comunali. Vale infatti per il Consiglio Comunale la votazione di due settimane, in attesa di capire chi entrerà o meno tra gli eletti proprio a seconda della vittoria di quale delle due liste trionferà al ballottaggio. Per votare bisogna unicamente porre una croce sul nome del candidato scelto: sono presenti anche le liste legate a quel candidato, ed è comunque possibile votare anche per una di esse: in questo caso, tuttavia, la preferenza va esclusivamente al candidato collegato ad essa.

ELEZIONI COMUNALI 2019, COME E DOVE SI VOTA AL SECONDO TURNO

Ricordiamo che la legge elettorale per il ballottaggio delle Comunali prevede la possibilità degli apparentamenti: tra la prima e la seconda tornata elettorale, le liste rimaste escluse dalle Elezioni Comunali, e che quindi non hanno candidati al secondo turno, possono decidere di stringere delle alleanze e supportare un nuovo candidato sindaco. L’accordo però deve essere stato comunicato non oltre una settimana prima del ritorno alle urne: facendo un esempio, il Movimento 5 Stelle fuori da quasi tutte le sfide nei capoluoghi più importanti al voto non hanno fatto alcun apparentamento e dunque la loro lista non sarà presente nelle schede elettorali dei Comuni dove non sono ancora in lizza per il ballottaggio. Detto dei 136 Comuni al voto, i 15 capoluoghi dove si svolgeranno le sfide più importanti tra Centrodestra a guida Lega e Centrosinistra in mano al Pd (M5s resta in corsa solo a Campobasso, ndr) sono i seguenti: fatto Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio nell’Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato, Rovigo.



