ELEZIONI COMUNALI 2019, COME SI VOTA/ Sardegna, preferenze e voto disgiunto

Sono 28 i comuni della Sardegna chiamati alle urne per le elezioni comunali 2019 che si terranno domani, domenica 16 giugno, con Cagliari, Sassari e Alghero che rappresentano le sfide più attese. Vediamo allora come si vota: è bene ricordare che i seggi resteranno aperti per tutto il giorno dalle ore 7 e chiuderanno alle ore 23, quando avranno inizio le operazioni di scrutinio. Nei comuni sopra i 15mila abitanti si può votare il candidato sindaco ed esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze per i candidati consiglieri comunali: in questo caso ciò che conta è che le preferenze vengano assegnate ad un uomo e una donna, pena l’annullamento del voto. Si vota per il sindaco facendo un segno sul nome di uno dei candidati, mentre si vota per il Consiglio facendo un segno su uno dei simboli delle liste collegate ai candidati sindaco. Nei Comuni sopra i 15mila abitanti è consentito però anche il voto disgiunto: si può dunque votare un candidato al consiglio comunale o una lista diversa da quelle collegate al sindaco prescelto. Chi traccia un simbolo unicamente sulla lista premierà di conseguenza il candidato sindaco ad essa collegato.

ELEZIONI COMUNALI 2019, COME SI VOTA?

Diverso il discorso per i comuni sotto i 15mila abitanti: in questo caso il voto disgiunto non è consentito. La differenziazione scatta a seconda se si è chiamati a votare in comune sopra o sotto i 5mila abitanti: per quelli con popolazione superiore a questa soglia si può esprimere la doppia preferenza (purché venga rispettata l’alternanza di genere), in quelli al di sotto la preferenza dovrà essere solamente una. Ricordiamo che per poter esercitare il proprio diritto di voto sarà necessario presentare al seggio un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente) e la tessera elettorale. Il ballottaggio si terrà tra due settimane, il prossimo 30 giugno: nei comuni sopra i 15mila abitanti andranno al secondo turno i primi due candidati sindaci nel caso in cui nessuno abbia ottenuto il 50% più uno dei voti. In quelli al di sotto dei 15mila il ballottaggio si terrà esclusivamente in caso di parità tra i candidati alla carica di primo cittadino.

