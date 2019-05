Elezioni comunali 2019/ Risultati in diretta: Firenze, Bergamo, Cagliari, Bari, Lecce

Giornata di voto non soltanto per quanto riguarda le elezioni Europee 2019: domenica 26 maggio significa anche per molti italiani l’appuntamento con i risultati delle elezioni comunali amministrative che noi de ilsussidiario.net seguiremo in diretta. Oggi sono chiamati alle urne complessivamente i cittadini di 3.844 comuni. Di questi 30 sono comuni capoluogo di provincia e 6 di regione: ne deriva che l’importanza di questa tornata elettorale, analizzata in controluce con i risultati delle elezioni Europee, potrebbe andare ben oltre i confini comunali e avere ripercussioni anche a livello nazionale. Basta citare l’elenco dei 30 comuni capoluogo chiamati al voto, in rigoroso ordine alfabetico, per rendersi conto di quanto queste elezioni comunali rappresentino un appuntamento molto importante nella vita politica dei paesi ma soprattutto del Paese: Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019: BARI E LECCE

Una delle regioni più toccate dal fermento elettorale è senza dubbio la Puglia. Si vota infatti per le elezioni comunali 2019 a Bari e Lecce: cerchiamo allora di capire qual è la situazione ai nastri di partenza. Per quanto riguarda Bari, il favorito secondo gli ultimi sondaggi alla poltrona di sindaco è l’uscente Antonio De Caro. L’esponente della coalizione di centrosinistra potrebbe addirittura riuscire a vincere al primo turno evitando il ballottaggio. Per farlo dovrà superare il 50% dei voti: chi cercherà di impedirglielo è Pasquale Di Rella, candidato del centrodestra che a Bari corre unito con la sua formazione “classica” composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia più alcune liste civiche. Meno chance sembrano avere sulla carta la candidata dei 5 Stelle, Elisabetta Pani, e gli altri candidati di formazioni civiche: Sabino De Razza, Irma Melini e Francesco Corallo. Com’è la situazione a Lecce? In questo caso a scontrarsi sono Carlo Salvemini, sindaco uscente sostenuto dal Partito Democratico più una serie di liste civiche; Saverio Congedo, candidato del centrodestra sostenuto da Lega, Forza Italia, CasaPound, Fratelli d’Italia-Direzione Italia, Democrazia Cristiana, Il Popolo della Famiglia, MSI-Destra Nazionale, L’Altra Italia e altre civiche; Arturo Baglivo, candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle; Mario Fiorella, di Sinistra Comune e Adriana Poli Bortone, appoggiata da Movimento Sociale Fiamma Tricolore, Io Sud, Poli Bortone Sindaco, Movimento Popolare Leccese, Giovane Lecce. Pure in questo caso il favorito sembra essere Salvemini, l’uscente che ha rassegnato le dimissioni vista la difficile governabilità dovuta alla decisione del Consiglio di Stato di assegnare 6 seggi del Consiglio comunale ad altrettanti esponenti del centrodestra.

ELEZIONI COMUNALI 2019: I RISULTATI A BERGAMO E CAGLIARI

Tra le partite più interessanti di questa tornata di elezioni comunali amministrative 2019 c’è sicuramente quella che vede coinvolta la città di Bergamo. In una città storicamente moderata e cattolica come quella lombarda a puntare alla riconferma è il sindaco uscente Giorgio Gori. L’ex manager televisivo guida una coalizione di centrosinistra ma ha preferito usare il meno possibile il simbolo del suo partito, il Pd. Rispetto alle elezioni del 2014, quando Gori beneficiò dell’effetto traino garantito dal 40% ottenuto da Renzi alle Europee, questa volta la situazione sembra essere opposta. Proprio il suo maggiore competitor, il veterano leghista Giacomo Stucchi, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, spera infatti di riuscire a sfruttare la mole di voti che soprattutto al Nord Italia dovrebbe ottenere il partito di Matteo Salvini. Non sembrano avere grandi possibilità gli altri due candidati in lizza per la poltrona di sindaco, ovvero Nicholas Anesa, del Movimento 5 Stelle, e Francesco Macario, della lista di sinistra Bergamo in Comune. Gli ultimi sondaggi davano Gori con un vantaggio di una decina di punti su Stucchi, ma distante dal 50% più uno che servirebbe per vincere al primo turno senza rischiare di ritrovarsi al ballottaggio. Occhi puntati anche su Cagliari, dove a giocarsi la poltrona di sindaco sono soltanto in due dopo il ritiro del MoVimento 5 Stelle. Si torna così allo schema classico delle sfide tra centrodestra e centrosinistra: da una parte Francesca Ghirra, sostenuto da Partito Democratico, Campo Progressita, Donne con Francesca Ghirra, Siamo Cagliari, Marzia Cilloccu per Cagliari, Cagliari Città d’Europa, Sinistra per Cagliari; dall’altra Paolo Truzzu, candidato di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, UdC, Partito Sardo d’Azione, Fortza Paris, Popolari per Cagliari, Riformatori Sardi, Sardegna20Venti, Cagliari Civica, Sardegna Forte.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019: FIRENZE

Lo scontro tra centrosinistra e centrodestra a trazione leghista si ripropone anche nella tornata di elezioni comunali amministrative 2019 anche e soprattutto a Firenze. Dario Nardella ha tutte le intenzioni di difendere la sua poltrona a Palazzo Vecchio ma deve fare i conti in particolare con Ubaldo Bocci. Come sottolineato da Il Post, l’ex numero 2 di Matteo Renzi è ancora il favorito per la vittoria in un fortino storicamente rosso come la città gigliata: secondo gli ultimi sondaggi pubblicati, Nardella dovrebbe infatti veleggiare in una forbice compresa tra il 52 e il 56%, riuscendo così ad evitare un pericoloso ballottaggio. Bocci, il candidato del centrodestra sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e diverse liste civiche, non dovrebbe andare oltre il 26-30 per cento mentre Roberto De Blasi, candidato del Movimento 5 Stelle, difficilmente andrà oltre il 10%. Gli altri candidati in lizza per succedere a Dario Nardella come sindaco di Firenze sono Antonella Bundu per la sinistra Mustapha Watte per la lista ‘Punto e a Capo’ di Graziano Cioni e Nicola Cariglia, Andres Lasso per i Verdi, Gabriele Giacomelli per il Partito Comunista e Saverio Di Giulio per CasaPound.



