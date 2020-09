Elezioni Comunali 2020/ Diretta risultati comuni: le partite di Venezia e Reggio C.

Ancora pochi minuti di attesa, poi i seggi apriranno al pubblico anche nei 957 comuni che non solo sono chiamati all’appuntamento con il referendum sul taglio dei parlamentari, ma anche a quello con le elezioni amministrative. Quelli chiamati a rinnovare il consiglio comunale nelle regioni a statuto ordinario sono 608, a fronte dei 349 nelle regioni a statuto speciale. In totale la chiamata alle urne per le Comunali, che seguiremo in diretta nella fase del voto e dello spoglio dei risultati, riguarda da vicino 5.703.817 elettori alle urne e un totale di 6.756 sezioni. Una sfida interessante, che investirà Nord e Sud Italia, con partite politicamente molto indicative anche a livello nazionale: si pensi a Venezia, dove l’uscente Luigi Brugnaro, sostenuto dal centrodestra, cercherà la riconferma per un secondo mandato contro Pierpaolo Baretta, sottosegretario all’Economia, a capo di una coalizione che comprende Pd, Verde progressista e tre civiche. Gustoso anche lo scontro a Reggio Calabria, arrivato al culmine di una campagna elettorale infuocata: il sindaco Falcomatà, dopo il plebiscito del 2014 riuscirà a respingere l’assalto del candidato leghista Minicucci? (agg. di Dario D’Angelo)

DIRETTA ELEZIONI COMUNALI

Sono in tutto 1184 i Comuni al voto nelle Elezioni Comunali 2020 che oggi e domani si uniranno alle contemporanee 7 Elezioni Regionali, 3 Suppletive e ovviamente anche il Referendum costituzionale sul taglio dei Parlamentari. 18 capoluoghi di provincia e 3 di Regione si uniscono alla schiera di quasi 1200 Comuni chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali per i prossimi 5 anni. Ad esclusione della Sicilia e della Sardegna – il cui voto si terrà ad ottobre – si vota domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15, iter scelto per via delle norme anti-Covid stabilite dal Ministero degli Interni. È è severamente vietato entrare ai seggi in caso di febbre sopra i 37,5°, mentre all’interno del seggio bisognerà rispettare la distanza di sicurezza di un metro dagli altri elettori e 2 metri dagli scrutatori.

TUTTI I COMUNI AL VOTO

Dei 1184 Comuni al voto in questo Electron-Day spalmato su due giorni – i risultati in arrivo dopo le ore 15 di lunedì, con eventuali ballottaggi (nei Comuni superiori a 15mila abitanti) che sono già stati fissati il 4-5 ottobre 2020 – si segnalano tre capoluoghi di Regione (Aosta, Trento, Venezia), mentre sono 18 i capoluoghi di provincia (Agrigento, Andria, Aosta, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Nuoro, Reggio Calabria, Trani, Trento e Venezia). Superano però i 100mila abitanti solo le città di Bolzano, Giugliano in Campania, Reggio Calabria, Trento e Venezia: il comune più piccolo al voto è invece Briga Alta (Cuneo) con soli 42 abitanti. Andranno al voto per la prima volta Cinque Comuni di nuova istituzione (Borgo d’Anaunia, Novella, San Michele all’Adige e Ville di Fiemme nella Provincia Autonoma di Trento e il nuovo Comune di Presicce-Acquarica in provincia di Lecce). Due Comuni invece – Filettino in provincia di Chieti e Follonica in provincia di Grosseto – voteranno per il solo ballottaggio. Si vota in 160 Comuni inclusi in città metropolitane, con tutte coinvolte tranne la città Metropolitana di Firenze dove nessun comune parteciperà ala tornata delle Elezioni Comunali 2020.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

In un voto condizionato inevitabilmente dall’emergenza Covid-19 con tutte le regole imposte nell’ultimo Dpcm che saranno seguite all’interno dei seggi elettorali, le Elezioni Amministrative 2020 vedono variare la legge elettorale a seconda del numero di abitanti delle città coinvolte. Per i Comuni sopra i 15mila abitanti il candidato sindaco che ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50% più uno) viene eletto, altrimenti è previsto il ballottaggio: si può votare sulla scheda elettorale per il candidato sindaco, per la lista ad esso collegato e per uno-due consiglieri con possibilità di voto disgiunto (votare per un candidato sindaco e per una lista che non lo sostiene). Per i Comuni sotto i 15mila abitanti invece non è previsto ballottaggio, se non con parità assoluta tra i due candidati sindaco: vince dunque chi ha un voto in più, non c’è voto disgiunto e la lista vincente ottiene due terzi dei seggi. Capire poi effettivamente come si vota resta molto semplice: occorre come sempre documento di riconoscimento valido, tessera elettorale e mascherina anti-Covid da tenere sempre durante le operazioni di voto. L’elettore deve porre una X sul nome del sindaco oppure sulla lista che lo sostiene, con possibilità di inserire fino a 2 candidati consiglieri (ove previsto), con la regola dell’alternanza di genere sempre da rispettare.



