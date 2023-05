DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2023/ Risultati affluenza Amministrative: i 13 capoluoghi

SEGGI APERTI PER LE ELEZIONI COMUNALI 2023, INCOGNITA ASTENSIONE

In attesa dei primi risultati dell’affluenza in questa prima giornata di Elezioni Comunali 2023, inutile girarsi attorno: la vera incognita è rappresentata dal rischio astensionismo, lo stesso visto in tutte le ultime Elezioni dalle Politiche alle Regionali fino alle Amministrative. Nelle Comunali di un anno fa votarono il 54% degli aventi diritti, il 5,4% in meno della precedente tornata, mentre in tutte le ultime elezioni si è trovato un’affluenza al di sotto del 50%, con dunque quasi il 60% di elettori che non si sono presentati alle urne.

Come si vota Elezioni Comunali 2023 sotto i 15mila abitanti/ Voto disgiunto e info scheda

Si attende dunque i risultati di queste Elezioni Comunali, con inoltre la messa in prova delle alleanze “variopinte” nei vari 596 Comuni al voto: nei 13 capoluoghi di provincia al voto, 8 erano attualmente governati dal Centrodestra e 5 dal Centrosinistra, mentre Latina è retta da commissario nazionale prefettizio dopo la caduta dell’amministrazione Pd a guida Damiano Coletta. Pd e M5S sono alleati a Latina, Pisa, Brindisi e Teramo, mentre Azione e Italia Viva sono nuovamente nel “Terzo Polo” in 6 capoluoghi (Brescia, Vicenza, Ancona, Pisa, Treviso, Brindisi); la maggioranza di governo si è spaccata solo a Massa dove Fdi esprime un candidato diverso da quello di Lega, Forza Italia e liste civiche.

Voto disgiunto è valido alle Elezioni Comunali 2023?/ Cos’è: regole, cosa prevede

ELEZIONI COMUNALI 2023, DIRETTA RISULTATI: QUANDO SI VOTA, DATI AFFLUENZA

Urne aperte da questa mattina per la due giorni di Elezioni Comunali 2023: la nuova tornata di Amministrative si apre oggi domenica 14 maggio dalle ore 7 alle 23 e si chiude domani, lunedì 15 maggio dalle ore 7 alle 15, con lo spoglio dei risultati in diretta già nel primo pomeriggio. Si vota in ben 596 Comuni sparsi per l’intera Italia, di fatto sono le Elezioni Comunali nelle Regioni a statuto ordinario con modalità regolate dal Ministero dell’Interno.

In attesa dei risultati delle Amministrative in arrivo domani pomeriggio – ricordiamo che per il sistema elettorale, nelle Elezioni Comunali è previsto il turno di ballottaggio solo nei Comuni superiori ai 15mila abitanti con quorum non superato al primo turno – sono previste quattro “finestre” con i dati sull’affluenza alle urne: oggi alle ore 12, alle 19 e alle 23; domani alla chiusura dei seggi alle ore 15.

Come si vota Elezioni Comunali sopra i 15mila abitanti/ Voto disgiunto e info scheda

DOVE SI VOTA PER LE ELEZIONI COMUNALI 2023: 18 CAPOLUOGHI, 596 COMUNI

Per le Elezioni Comunali 2023 vanno al voto direttamente 596 Comuni sparsi in tutte le Regioni a statuto ordinario d’Italia, di cui 506 “inferiori” (sotto i 15mila abitanti) e 90 “superiori” (sopra 15mila abitanti): alle Amministrative presente un solo capoluogo di regione – Ancona nelle Marche – con in tutto 13 capoluoghi di provincia, ovvero Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Siena, Pisa, Massa, Teramo, Latina, Terni, Brindisi.

Secondo i dati forniti dal Viminale gli elettori che a maggio potranno recarsi alle urne saranno 6.314.913: Elezioni Comunali 2023 previste oltre che nei 596 Comuni il 14-15 maggio, anche nei 195 Comuni nelle Regioni a statuto speciale (21 maggio Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, 28-29 maggio Sardegna e Sicilia). Ecco qui l’elenco completo messo a disposizione dal Viminale con tutti i Comuni al voto per le Elezioni Comunali 2023; qui invece i risultati delle precedenti Amministrative di 5 anni fa nei medesimi Comuni al voto per le Amministrative.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023: COMUNI “INFERIORI” E “SUPERIORI”

Come dicevamo, l’attuale legge elettorale per le Elezioni Comunali 2023 prevede due diverse modalità di voto in base alla popolazione del Comune interessato: turno unico nei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti (“inferiori”), ballottaggio possibile per i Comuni sopra i 15mila abitanti (“superiori”) con secondo turno già fissato per domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023. Capire invece come si vota alle Elezioni Amministrative 2023 è questione alquanto semplice, tenuto conto solo di alcune differenze sostanziali tra i Comuni “superiori” e quelli “inferiori”: con la consueta regola dell’obbligo di documento d’identità valido e scheda elettorale valida, ecco qui di seguito le differenti operazioni su come si vota alle Elezioni Comunali 2023.

Come si vota, Comuni sotto i 15mila abitanti

Nei 506 Comuni “inferiori” al voto per queste Amministrative si vota tracciando una X sul nome del candidato sindaco o sul simbolo della lista collegata, o anche su entrambi. Viene eletto il sindaco che ottiene il maggior numero di voti e solo in caso di assoluta parità si procederà al ballottaggio il 28-29 maggio 2023 con i primi due candidati. È vietato il voto disgiunto (voto al candidato sindaco e ad una lista collegata ad un altro candidato, ndr) mentre si può esprimere solo una preferenza per candidato consigliere comunale: nei Comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti, è possibile esprimere non più di due preferenze per i candidati a consigliere comunale, sempre mantenendo la regola di alternanza di genere (pena l’annullamento della seconda preferenze).

Come si vota, Comuni sopra i 15mila abitanti

Nei 90 Comuni “superiori” al voto per le Elezioni Comunali 2023 – compresi i 13 capoluoghi di provincia – si vota tracciando un solo segno sul candidato sindaco e in questo caso il voto va solo al candidato prescelto; si può tracciare un segno su lista e candidato sindaco, ottenendo voti per entrambi; voto disgiunto valido, ovvero per un candidato sindaco e per una lista collegata ad un altro candidato. Viene eletto sindaco al primo turno chi supera il 50% di voti +1 (maggioranza assoluta), altrimenti si dovrà ricorrere al ballottaggio previsto tra due settimane esatte con i candidati più votati al primo turno. In quel caso al secondo turno vincerà chi otterrà il maggior numero di voti (maggioranza relativa). In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023, SFIDE CHIAVE NEI CAPOLUOGHI: I CANDIDATI SINDACO

Per quanto riguarda i risultati in vista del prossimo Consiglio Comunale, nelle Elezioni Comunali 2023 il 60% dei seggi viene assegnato ale liste collegate al sindaco eletto, mentre il resto dei seggi è diviso in modo proporzionale tra le liste sconfitte, tutto in base ai voti raggiunti al primo turno. Diamo ora una rapida occhiata alla situazione nelle sfide chiave presenti nei 18 capoluoghi di provincia al voto in questa tornata di Amministrative: escusa Massa, in tutti i capoluoghi di provincia al voto per le Comunali il Centrodestra si presenta unito. Viceversa, le opposizioni viaggiano divise a seconda delle realtà locali, con Pd e M5s che vanno insieme solo in 4 città grosse (Brindisi, Latina, Teramo e Pisa).

Nell’unico capoluogo di regione al voto, Ancona, si chiude la doppia giunta consecutiva della sindaca Pd Valeria Mancinelli: per il Centrosinistra si candida sindaco l’assessore Ida Simonella mentre il Centrodestra punta su Daniele Silvetti, in quota FdI. A Brescia è invece la Lega a puntare su Fabio Rolfi con l’appoggio di tutta la coalizione di Governo: a sfidarlo, dopo due mandati di Del Bono, il Centrosinistra punta su Laura Castelletti ma con M5s in autonomia con il candidato Alessandro Lucà; a Pisa il sindaco uscente Michele Conti del Centrodestra sfiderà Paolo Martinelli, sostenuto da Schlein e Conte: a Siena invece la sinistra punta su Anna Ferretti che si scontrerà con Nicoletta Fabio del Centrosinistra. In Veneto lo scenario delle Elezioni Comunali 2023 vede la sfida Mario Conte (Cdx) contro Giorgio De Nardi (Pd) a Treviso, mentre a Vicenza l’uscente sindaco Francesco Rucco se la vedrà con il giovane consigliere del Pd Giacomo Possamai. Caso particolare è Brindisi: sindaco di centrosinistra uscente Riccardo Rossi ha litigato col Pd e si presenta da solo, con Verdi e Sinistra; Dem e M5s puntano invece su Roberto Fusco mentre il Centrodestra sostiene Giuseppe Marchionna. Dati come favoriti per la rielezione dopo le Comunali 2018 sono Claudio Scajola (Cdx) a Imperia, Gianguido D’Alberto (Csx) a Teramo e Damiano Coletta a Latina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA