Elezioni Comunali 2023: quali Comuni al voto/ 13 capoluoghi, 90 sopra 15mila abitanti

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023: I 596 COMUNI AL VOTO, ELENCO COMPLETO

Urne aperte tra poco meno di 24 ore per le Elezioni Comunali Amministrative 2023, le prime di un mese di maggio piuttosto convulso dal punto di vista elettorale: domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 si aprono infatti i seggi in 596 Comuni sparsi per l’intero Paese, con eventuale turno di ballottaggio già fissato per domenica 28 e lunedì 29 maggio. Si tratta dei Comuni nelle Regioni a statuto ordinario con modalità regolate dal Ministero dell’Interno: si vota su due giorni, dalle 7 alle 23 la domenica, dalle 7 alle 15 il lunedì. Ecco qui l’elenco completo messo a disposizione dal Viminale con tutti i Comuni al voto per le Elezioni Comunali 2023 e i risultati delle precedenti Amministrative di 5 anni fa.

Complessivamente per la tornata di Amministrative 2023 i Comuni al voto sono in tutto 791: 596 per le Regioni a statuto ordinario, 195 per quelle a statuto speciale. Se però le Elezioni Comunali in Friuli Venezia Giulia si sono già tenute nelle scorse settimane, dopo la tornata del 14-15 maggio sono attesi altri weekend elettorali tra i mesi di maggio e giugno: 21-22 maggio (con ballottaggi eventuali il 4-5 giugno) per le Comunali nel Trentino Alto Adige e in Valle d’Aosta; in Sardegna e Sicilia invece le urne saranno aperte il 28-29 maggio con ballottaggi eventuali l’11-12 giugno.

ELEZIONI COMUNALI 2023: I 13 CAPOLUOGHI, ECCO QUALI

Sono in tutto 18 i capoluoghi di provincia al voto per le Elezioni Comunali 2023: di questi però a Udine si è già votato (con la vittoria al ballottaggio del sindaco De Toni, Centrosinistra) mentre Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani si dovrà votare a fine maggio. Restano dunque 13 i Comuni capoluogo al voto per questa tornata di Elezioni Amministrative in arrivo domenica e lunedì.

Si tratta di 4 capoluoghi nel Nord Italia, ben 8 nel Centro e 1 solo al Sud, vediamoli: al voto il 14-15 maggio troviamo i seggi di Brescia, Sondrio, Treviso e Vicenza per il Nord. Imperia in Liguria, Siena, Pisa e Massa in Toscana, mentre nel pieno “centro Italia” troviamo i Comuni di Ancona (nonché unico capoluogo di Regione al voto) nelle Marche, Teramo in Abruzzo, Latina nel Lazio, Terni in Umbria. In attesa dei Comuni al voto in Sicilia, l’unico capoluogo del Sud al voto è Brindisi in Puglia.

QUALI COMUNI SOPRA I 15MILA ABITANTI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023

La maggior parte dei Comuni al voto (506) per le Elezioni Comunali 2023 dei prossimi giorni sono i cosiddetti “Comuni inferiori”, ovvero quelli con meno di 15mila abitanti e che dunque non prevedono turno di ballottaggio: diventa sindaco chi ottiene anche solo un voto in più degli avversari. Dei 596 Comuni al voto sono però 90 quelli “superiori”, ovvero con abitanti sopra quota 15mila: è su questi che viene previsto dalla legge delle Elezioni Comunali il doppio turno in caso di vittoria non oltre il 50% per un candidato sindaco al primo turno.

Detto dei 13 capoluoghi di provincia, di cui 1 di Regione (Ancona) che ovviamente hanno più di 15mila abitanti, sono diverse le realtà sparse per il Paese che vengono viste con particolare attenzioni dai partiti perché rappresentano spesso importanti fette di territorio, realtà locali ma pur sempre utili per l’evoluzione del consenso su scala nazionale. Vi segnaliamo in particolare tutti quei Comuni superiori ai 20mila abitanti che rappresentano un po’ le città da tenere d’occhio in questa lunga tornata elettorale che si chiuderà solo il 28-29 maggio con gli eventuali ballottaggio. Dal Piemonte alla Puglia, ecco in ordine da Nord a Sud tutti i Comuni più “interessanti” e popolosi al voto: Novi Ligure (Piemonte); Cinisello, Cologno Monzese, Bresso, Seregno, Brugherio (Lombardia); San Donà di Piave, Villafranca di Verona (Veneto); Ventimiglia (Liguria); Campi Bisenzio (Toscana); Porto Sant’Elpidio (Marche); Fiumicino, Pomezia, Velletri, Aprilia, Terracina (Lazio); Torre Del Greco, Marano di Napoli, Quarto, Pomigliano d’Arco, Boscoreale, Qualiano, Marcianise, Maddaloni, Scafati, Pontecagnano Faiano (Campania); Altamura, Monopoli, Mola di Bari, Bisceglie, Francavilla Fontana, Ostuni (Puglia). Qui l’elenco completo di tutti i Comuni al voto il 14-15 maggio con le specifiche info del Viminale

