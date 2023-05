Elezioni comunali 2023/ Quando ci sarà spoglio e quando si sanno i risultati

Spoglio Elezioni Comunali 2023: quando inizia, quando si sanno i risultati

Manca poco alla chiusura delle urne per le elezioni comunali 2023. Quasi 600 comuni al voto sparsi su tutto il territorio per un totale di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale. Elettori chiamati alle urne dalle 7 alle 23 di domenica 14 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 15 maggio, ma quando inizierà lo spoglio? E soprattutto, quando si sapranno i risultati?

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023 CENTRO/ Diretta sindaci: Pisa, Imperia, Siena, Massa

Due belle domande, ma esistono risposte certe solo per il primo quesito. Infatti è difficile ipotizzare quando sarà possibile conoscere i risultati della consultazione, molto dipenderà dalle operazioni di spoglio e dagli eventuali ostacoli incontrati. Ma non solo: i tempi varieranno molto da comune a comune, principalmente per motivi numerici. Per i comuni più popolati sarà necessario più tempo che per i comuni “inferiori”: difficile fare una stima, ma ciò che è certo è che servirà un’ora per avere a disposizione le prime proiezioni sui dati reali.

Risultati elezioni comunali sotto 15mila abitanti/ Diretta Comuni: l'affluenza

Le info sulle elezioni comunali 2023: in caso di ballottaggio, quando sarà?

Come anticipato, il dato noto è l’orario di inizio dello spoglio delle elezioni comunali 2023: questo è in programma alle ore 15.00 di lunedì 15 maggio, subito dopo la chiusura delle urne. L’orario è lo stesso per tutti i comuni al voto, sia con più di 15 mila abitanti che con meno di 15 mila abitanti.

Ricordiamo che saranno rinnovati sindaco e consiglio comunale di ben 13 capoluoghi di provincia e di sette città che superano i 100 mila abitanti: Ancona, l’unico capoluogo di Regione interessato dalle elezioni, Brescia, Latina, Siracusa, Terni e Vicenza. Come ben sappiamo, per i comuni che superano i 15 mila abitanti, qualora le votazioni non consegnassero subito la vittoria a un candidato, si andrà al ballottaggio tra domenica 28 e lunedì 29 maggio. Per i comuni con meno di 15 mila abitanti, invece, si decide tutto e subito: chi ha un voto in più, vince.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SOPRA 15MILA ABITANTI/ Bisceglie Cinisello Novi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA