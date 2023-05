Elezioni comunali 2023/ Verso risultati Sicilia-Sardegna e ballottaggi: come si vota

ELEZIONI COMUNALI, VERSO I RISULTATI: QUANDO E DOVE SI VOTA

Tutto pronto per la nuova due giorni di elezioni comunali 2023 in arrivo domenica 28 e lunedì 29 maggio: urne aperte per il ballottaggio delle Amministrative nelle Regioni a statuto ordinario con modalità regolate dal Ministero dell’Interno e per il primo turno delle Amministrative in due Regioni a statuto speciale, ovvero Sicilia e Sardegna. Come già avvenuto in occasione delle elezioni politiche 2022, si voterà su due giorni: dalle ore 7 alle 23 domenica 28 maggio, dalle 7 alle 15 lunedì lunedì 29 maggio, con i primi risultati in arrivo nel tardo pomeriggio del 15 maggio.

Il secondo turno delle elezioni comunali 2023 chiamerà in causa diverse città di spicco: da Siena a Pisa, passando per Brindisi e Massa, fino a Vicenza, Terni e Ancona. Ma non è tutto. Come anticipato, si voterà anche il primo turno delle Amministrative in Sicilia e in Sardegna: in Sicilia 128 comuni chiamati al voto (15 comuni con più di 15 mila abitanti), mentre in Sicilia 39 comuni chiamati al voto (2 comuni con più di 15 mila abitanti).

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI AMMINISTRATIVE 2023

Andiamo a scoprire come si vota alle elezioni comunali 2023 e partiamo dal ballottaggio. La scheda comprende nome e cognome dei candidati alla carica di sindaco e sotto i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Si può anche tracciare un segno su una lista, il voto sarà assegnato al sindaco sostenuto da quella lista. Per il secondo turno non è previsto il voto disgiunto.

Passando al primo turno in Sicilia e Sardegna, per le città al di sotto dei 15 mila abitanti è previsto il turno unico con sistema maggioritario, mentre per le città al di sopra dei 15 mila abitanti è previsto il raggiungimento della maggioranza assoluta per poter procedere con l’elezione al primo turno. In alternativa, si andrà al secondo turno. A differenza del ballottaggio, è possibile optare per il voto disgiunto: si può votare per un candidato sindaco ed esprimere una preferenza per una lista collegata a un candidato diverso.

BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2023, LE SFIDE NEI CAPOLUOGHI

Quasi ovunque le sfide dei ballottaggi Elezioni Comunali 2023 vedranno protagonisti centrodestra e centrosinistra. E’ il caso di Ancona, dove il candidato di Cdx Daniele Silvetti se la vedrà con la rivale di Csx Ida Simonella. Il testa a testa di Siena vedrà di fronte Nicoletta Fabio (Cdx) e Anna Ferretti (Csx), divise meno di 2 punti percentuali al primo turno, mentre a Pisa andrà in scena il confronto tra Michele Conti (Cdx), arrivato al 49,96 per cento al primo turno), e Paolo Martinelli (Csx).

Terza città toscana chiamata alle urne per il secondo turno è Massa, dove se la giocheranno Francesco Persiani (Cdx) e Romolo Enzo Ricci (Csx). A Terni, invece, il candidato di centrodestra Orlando Masselli se la vedrà con il civico nonché presidente della Ternana Stefano Bandecchi. Sfida classica tra centrosinistra e centrodestra a Vicenza, con protagonisti Giacomo Possamai e Francesco Rucco, mentre a Brindisi

