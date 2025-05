Si stanno per concludere i primi turni delle Elezioni Comunali 2025 ed è quasi ora di iniziare a guardare allo spoglio delle schede e agli effettivi risultati, dai quali si creeranno le coalizioni che comporranno i prossimi Consigli comunali a supporto del Sindaco eletto, tutto senza dimenticare che, tra poche settimane, si terranno anche i cinque Referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro: prima di procedere all’effettiva attesa per sapere come sono andate le Elezioni Comunali 2025, vale certamente la pena ricordare che oggi le urne rimarranno aperte solamente fino alle ore 15:00, dopo che ieri – domenica 25 maggio 2025 – hanno fatto orario continuato dalle 7 del mattino alle 23.

Entrando nel merito della ragione che vi ha portati tra queste righe, vi diciamo fin da subito che lo spoglio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne (appunto, alle ore 15:00) e procederà in ogni seggio fino all’esaurimento delle schede: fare previsioni concrete sul momento in cui si sapranno i risultati è pressoché impossibile, con l’ipotesi che già verso la tarda nottata (o al più domani mattina) sapremo l’effettiva composizione dei nuovi Consigli; mentre resta fermo il fatto che potrebbero sempre capitare eventuali rallentamenti che tarderanno le operazioni.

Risultati e spoglio delle Elezioni Comunali 2025: come seguirli in diretta

Complessivamente, se foste interessati a seguire la diretta degli spogli delle Elezioni Comunali 2025 potrete farlo – oltre che ovviamente con gli articoli che pubblicheremo tra le nostre pagine – attraverso il sito ufficiale dei Servizi elettorali del ministero Eligendo (disponibile anche come app per tutti i dispositivi), che vi permetterà di selezionare specificatamente il comune di vostro interesse ed eventualmente anche la circoscrizione che volete tenere sott’occhio.

D’altra parte, ricordiamo che, a fronte di risultati dai quali in alcuni comuni potrebbe mancare una maggioranza a favore di un singolo candidato, si procederà anche ai ballottaggi: le date fissate sono quelle di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 (nei medesimi orari di questi giorni), con gli spogli che anche in quel caso inizieranno immediatamente dopo e saranno – probabilmente – più brevi, data la generale scarsa affluenza ai secondi turni delle votazioni e la maggiore semplicità nei conteggi.

