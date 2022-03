Elezioni Comunali e Referendum, quando si vota/ Data Amministrative e ballottaggi

SCELTA LA DATA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 E IL REFERENDUM

Il Governo Draghi ha scelto la data per le prossime Elezioni Amministrative 2022 e pure per il Referendum sulla Giustizia: via libera dal Consiglio dei Ministri per l’election day del 12 giugno 2022, con gli eventuali ballottaggi delle Comunali fissati già per il 26 giugno, due settimane dopo il primo turno delle Amministrative.

A riferirlo su Twitter il deputati Pd Stefano Ceccanti e dalle fonti di Governo, in attesa del comunicato ufficiale di Palazzo Chigi (in ritardo vista la conferenza stampa con la Stampa Estera del Premier Mario Draghi, ndr). Per il momento la decisione sembra fissata per il voto su unico giorno, tornando così alle abitudini pre-pandemia: niente voto spalmato su due giorni come avvenuto nelle ultime 2 annate (la domenica e il lunedì) e votazioni invece ridotte in un unico giorno dalle 7 alle 23. Viene in questo modo soddisfatta la richiesta di Lega e Forza Italia che spingevano affinché l’election day Amministrative-Referendum fosse fissato per il primo turno e non sui ballottaggi, come invece chiedevano dal Centrosinistra.

ELEZIONI COMUNALI, 5 QUESITI ABROGATIVI: PER COSA SI VOTA IL 12 E 26 GIUGNO

Il 12 giugno 2022 si voterà dunque con le Elezioni Amministrative per il rinnovo di Sindaco e Consigli Comunali di ben 981 Comuni italiani: di questi, 758 nelle Regioni a statuto ordinario; 223 nelle Regioni a statuto speciale, ovvero Friuli, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige; i 4 Comuni della Valle D’Aosta al voto hanno già fissato la data delle Amministrative per il 15 maggio 2022.

Sul totale dei 981 Comuni complessivi al voto in primavera – il 12,4% dei Comuni d’Italia – 143 sono Comuni superiori (sopra i 15mila abitanti in 20 Regioni, sopra i 3mila per il Trentino Alto d’Adige) mentre 823 sono i Comuni inferiori. Al voto per le Elezioni Amministrative 2022 vi sono 26 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, LaSpezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo) e 4 di questi sono capoluoghi di Regione, ovvero Catania, Genova, L’Aquila e Palermo. Superano i 100mila abitanti invece le città di: Genova, Messina, Monza, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Taranto e Verona. Il Comune più piccolo al voto il 12 giugno sarà Biello, nella Bergamasca, con soli 75 abitanti registrati.

Assieme alle Elezioni Comunali 2022 vi sarà, come già detto, i 5 quesiti abrogativi per il Referendum sulla giustizia: si tratta di incandidabilità dopo la condanna, separazione delle carriere, riforma Csm, custodia cautelare durante le indagini e valutazione degli avvocati sui magistrati. Non vi saranno invece i 3 quesiti bocciati dalla Corte Costituzionale, ovvero eutanasia, cannabis legale e responsabilità civile diretta dei magistrati.











