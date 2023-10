DIRETTA ELEZIONI COMUNALI FOGGIA 2023/ Risultati affluenza oggi 22 ottobre: gli altri Comuni al voto

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO IN QUESTA TORNATA DI ELEZIONI COMUNALI 2023 OLTRE A FOGGIA

Non v’è solo Foggia nella lista di Elezioni Comunali 2023 al via questa mattina fino a domani, chiusura seggi alle ore 15: oltre infatti al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e sindaco nel capoluogo pugliese, sono 7 i Comuni al voto sempre dopo scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose. In tutto dunque 8 Elezioni Comunali, di cui solo due per Comuni superiori ai 15mila abitanti, ovvero Foggia e Villaricca, in provincia di Napoli.

Tessera elettorale Elezioni Regionali Trentino, Suppletive Monza, Comunali Foggia 2023/ Info sui documenti

I rimanenti Comuni al voto sono distribuiti tre a testa per Sicilia e Calabria: si tratta di Bolognetta, San Giuseppe Jato (Palermo) e Calatabiano (Catania) per le Comunali siciliane, mentre i tre centri calabresi alle urne sono Nocera Terinese e Simeri Crichi in provincia di Catanzaro, Rosarno in provincia di Reggio Calabria. Va ricordato che per tutti i Comuni al voto nelle Elezioni Comunali 2023 si vota oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Scrutinio con risultati al via subito dopo la chiusura dei seggi. (agg. di Niccolò Magnani)

Voto disgiunto è valido alle Elezioni?/ Cos'è: Comunali Foggia Regionali Trentino Alto Adige Suppletive Monza

DIRETTA ELEZIONI COMUNALI FOGGIA 2023: QUANDO SI VOTA E CHI

Foggia torna alle urne per le elezioni comunali in programma oggi 22 e domani 23 ottobre 2023 che seguiremo in diretta. Nella prima giornata seggi aperti dalle ore 7 fino alle 23, invece lunedì riapriranno alle 7 ma per chiudere alle 15, orario dopo il quale inizierà lo spoglio per avere i risultati definitivi, in attesa dei quali ci saranno i dati sull’affluenza. Dopo il lungo commissariamento della cittadina pugliese, si elegge il nuovo sindaco. Non a caso sono state ribattezzate come le elezioni più importanti della città. Di certo sono le più particolari, non solo perché non si sono tenute insieme alle altre previste quest’anno, ma anche perché arrivano dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. Dopo oltre due anni di commissariamento, dunque, la politica si prepara in pieno autunno a rientrare a Palazzo di Città.

Come si vota Elezioni Comunali Foggia 2023/ Voto disgiunto e info scheda sindaco

In totale, sono cinque i candidati sindaco in campo alle amministrative. Il centrodestra ha deciso di puntare su Raffaele Di Mauro invece Maria Aida Episcopo è sostenuta dalla coalizione del centrosinistra. A completare il quadro dei candidati ci sono l’ex M5s Nunzio Angiola e i civici Antonio De Sabato e Giuseppe Mainiero. Se nessun candidato dovesse riuscire ad ottenere la maggioranza assoluta al primo turno, i due più votati saranno impegnati in un ballottaggio che si terrà domenica 5 e lunedì 6 novembre con gli stessi orari.

ELEZIONI COMUNALI FOGGIA 2023: COME SI VOTA, LEGGE ELETTORALE

A proposito della legge elettorale, quella delle elezioni comunali in Italia è di stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, invece la ripartizione dei consiglieri avviene in modo proporzionale. Considerando che Foggia è un Comune di oltre 15mila abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta, allora si procederà appunto ad un ballottaggio tra i due più votati. Se al secondo turno dovesse verificarsi una perfetta parità, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

A garanzia di una maggioranza solida e di una sostanziale governabilità, il candidato sindaco vincitore delle elezioni comunali ottiene il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio comunale di Foggia verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale tramite il “metodo D’Hondt”. Verranno eletti nel complesso 32 consiglieri escluso il sindaco. Saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che riusciranno a superare la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi. Per quanto riguarda il come si vota, nei comuni con più di 15mila abitanti come nel caso di Foggia è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze rispettando però la parità di genere (un uomo e una donna).

ELEZIONI COMUNALI FOGGIA 2023: I CANDIDATI SINDACO

Anche associazioni e movimenti ambientalisti si sono attivati per i candidati alle elezioni comunali 2023 a Foggia, ma c’è stato un leggero strappo, perché inizialmente alcuni volti noti dell’impegno green a livello locale si erano spesi per Marcello Salvatori, imprenditore legato al business delle rinnovabili, ma si è ritirato, proponendosi invece per un ruolo da assessore, magari legato proprio alla transizione ecologica. Al suo posto, la coalizione di centrosinistra e di campo progressista ha puntato su Maria Aida Episcopo, dirigente scolastica promossa da Pd, M5s e altre otto liste (Tempi Nuovi-Azione, Comunità Politica per Foggia, Con, Noi Popolari, Nessuno Escluso, Italia del Meridione, Riscossa Civile, Popolari per Foggia). La coalizione di centrodestra, invece, ha scelto l’avvocato Raffaele Di Mauro, coordinatore provinciale di Forza Italia ma ha optato per una lista senza “impresentabili” (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima Foggia, Di Mauro Sindaco-Noi Moderati, Liberali e Riformisti-nPSI).

A loro si oppongono tre rivali sostenuti da liste civiche: l’ex consigliere di centrodestra Giuseppe Mainiero (Giuseppe Mainiero Sindaco, Resto a Foggia con Mainiero Sindaco), che nel Landella I era rimasto solo pochi mesi al fianco dell’ex sindaco, Antonio De Sabato (Antonio De Sabato Sindaco, Progetto Concittadino), che ha portato avanti il percorso di “Progetto Concittadino” e l’ex parlamentare, nonché professore universitario, Nunzio Angiola (Angiola sindaco, Effetto Foggia, Foggia 5.0, Orà!).

LE ELEZIONI COMUNALI FOGGIA DEL 2019

Anche alle elezioni comunali 2019 a Foggia furono in cinque a sfidarsi, invece le liste erano complessivamente 17. Quattro anni fa, il centrodestra contava sette liste, il centrosinistra sei. Il civico Giuseppe Mainiero è l’unico tra loro a riprovarci, invece Giovanni Quarato e Giuseppe Pertosa stavolta concorrono per la carica di consigliere comunale, rispettivamente nei M5s e in Fratelli d’Italia. Nel 2019 vinse le elezioni Franco Landella (46,11%), battendo al secondo turno Giuseppe Cavaliere (33,71). Per quanto riguarda l’affluenza, alle precedenti elezioni comunali al primo turno votò il 66,74% degli aventi diritto, pari a 81.944 elettori, al secondo turno il 46,54%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA