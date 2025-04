SEGGI APERTI OGGI E DOMANI PER LE PRIME ELEZIONI COMUNALI 2025 IN PRIMAVERA: 4 COMUNI DEL FRIULI AL VOTO

Seggi aperti in 4 Comuni del Friuli Venezia Giulia per le prime Elezioni Comunali 2025 in questa primavera, una sorta di “anticipo” dell’infornata di Amministrative in arrivo tra fine maggio e inizio giugno (con annessi referendum): sfruttando lo status di regione a statuto speciale, il Friuli apre i seggi nei Comuni di Pordenone, Monfalcone (Gorizia), San Pier d’Isonzo (Gorizia) e Nimis (Udine). Il rinnovo di sindaco e giunta comunale avviene nelle due modalità consuete previste dalla legge per i Comuni sopra i 15mila abitanti (Pordenone e Monfalcone) e sotto la medesima quota.

Ciò significa che nel capoluogo friulano e nel Comune al centro delle polemiche nazionali per la presenza di una lista islamica in corsa per la vittoria, potrebbe esserci bisogno del ballottaggio da tenersi tra due settimane esatte: per gli altri due Comuni in provincia di Gorizia e Udine invece i risultati delle Elezioni Comunali arriveranno direttamente martedì con lo spoglio del sindaco. Per tutti gli altri Comuni del Friuli che hanno votato nel settembre 2020 il rinnovo dei propri organi avverrà tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2026.

I seggi sono stati aperti stamattina alle ore 7 e vi sarà tempo fino alle 22 di questa sera, con la possibilità però di presentarsi alle urne anche nella giornata di domani 14 aprile 2025, con i medesimi orari: si distanzia la legge elettorale dei Comuni in Friuli rispetto alle modalità nazionali, dove il secondo giorno normalmente si vota solo fino alle ore 15. Si vota a Pordenone, Monfalcone, San Pier d’Isonzo e Nimis per il fatto che si tratta di Comuni tutti sciolti anticipatamente dalla scadenza naturale, prevista per il prossimo anno: gli ex sindaci Ciriani a Pordenone e Cisint a Monfalcone sono stati eletti alle ultime Europee 2024, precisamente per FdI e Lega.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI DI PORDENONE E GLI ALTRI: LE SCHEDE ELETTORALI E DOVE È POSSIBILE IL BALLOTTAGGIO

In attesa dei risultati delle Elezioni Comunali Friuli 2025 che arriveranno in diretta a partire dalla giornata di martedì 15 aprile – lo spoglio infatti comincerà alle ore 8 di martedì, dopo che le urne saranno state chiuse la sera prima alle 22 in tutti e 4 i Comuni al voto – occorre fare un rapido ripasso di come si vota alle Amministrative friulane.

Per quanto riguarda i casi di Pordenone e Monfalcone, essendo città con più di 15mila abitanti, permane la modalità di voto classica per le altre Elezioni Comunali nazionali con la differenza importante della soglia di vittoria permessa al primo turno (che si avvicina alla proposta del Centrodestra sulle Amministrative dai prossimi anni). Diventa sindaco infatti chi prende almeno il 40% al primo turno, evitando così il ballottaggio tra due settimane.

Sulla scheda arancione si vota indicando il nome del sindaco e i 2 voti di preferenza massimi ai candidati consigliere (con la regola dell’alternanza di genere, pena l’annullamento della seconda preferenza). Nei Comuni sopra i 15mila abitanti è possibile anche il voto disgiunto per un candidato sindaco e una lista ad esso non collegata.

A Nimis e San Pier d’Isonzo invece vince il sindaco che ottiene anche solo un voto in più dell’avversario: non è previsto il voto disgiunto, si può indicare solo il nome del sindaco (con voto che viene ripartito tra le varie liste) o anche indicando una lista, con voto che automaticamente va al sindaco collegato. È possibile inserire fino a due nomi per le preferenze tra i consiglieri comunali.

Ricordiamo infine che nelle Elezioni Comunali in Friuli Venezia Giulia di oggi e domani si eleggono oltre ai 3 sindaci, anche 40 consiglieri a Pordenone, 24 a Monfalcone, 12 a Nimis e San Pier d’Isonzo. Qui si trovano tutte le schede elettorali fac-simile per capire partiti e candidati distribuiti nei 4 Comuni al voto.

IL “CASO MONFALCONE”: LA SFIDA SEMPRE PIÙ ’NAZIONALE’. TUTTI I CANDIDATI

Al di là delle singole sfide locali nei Comuni al voto per il 13-14 aprile 2025, alcune logiche e interessi nazionali si sono visti in questi giorni di campagna elettorale per le Elezioni Comunali in Friuli: al di là di Pordenone, il capoluogo che vede in sfida il Centrodestra compatto con Alessandro Basso contro il “campo largo” a sostegno di Nicola Conficoni (Anna Ciriani e Marco Salvador gli outsider con le liste civiche), è Monfalcone che ha raccolto ancora una volta lo sguardo dei riflettori politici nazionali.

Dopo gli anni da sindaca della leghista Anna Cisint, eletta in Europa, il Comune con maggiore concentrazione di cittadini extracomunitari si appresta a rinnovare il Consiglio Comunale con una prima volta storica: in corsa tra i tre candidati sindaci troviamo Bou Konate, appoggiato da Aboubakar Soumahoro e rappresentante della lista islamica che molto ha fatto discutere in campagna elettorale. Con la lista “Italia Plurale” per Monfalcone, Konate sfida il Centrodestra di Luca Fasan e il Centrosinistra di Diego Moretti: candidate col velo, la poligamia tra i “programmi” non smentiti dai singoli candidati, l’invocazione ad Allah per la vittoria alle Elezioni ha destato scalpore anche a livello nazionale.

Con il 30% di cittadini stranieri su 30mila totali, la sfida verso i risultati delle Comunali 2025 potrebbe essere incerta fino all’ultimo voto: importante capire eventualmente in caso di ballottaggio se il “campo largo” di Schlein & Co. eventualmente vorrà legarsi alla lista islamica per battere il Centrodestra, qualora appunto la coalizione guidata da Fasan dovesse accedere al secondo turno. Gli altri candidati sindaci nei Comuni rimanenti al voto oggi e domani restano i civici Sergio Bonfini e Fabrizio Mattiuzza a Nimis e Alex D’Aronco che sfida la candidata Pd Denise Zucco a San Pier d’Isonzo.