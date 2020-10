Elezioni Comunali Sicilia 2020/ Diretta e risultati: Enna e Agrigento al primo turno

DIRETTA ELEZIONI COMUNALI SICILIA 2020: CHI VINCE A ENNA E AGRIGENTO?

Sono 60, non 61, i comuni chiamati al voto in Sicilia per il primo turno delle Elezioni Comunali 2020. Tremestieri etneo è stato escluso dal voto a causa di illeciti penali che sono stati rilevati dalla magistratura nella raccolta e autenticazione delle firme, quindi il numero è stato aggiornato. I seggi riaprono alle 7 di oggi, lunedì 5 ottobre 2020, e chiudono alle 14 per gli 800mila elettori chiamati a votare. Tra i 60 comuni siciliani ci sono due capoluoghi: Agrigento ed Enna. Qui sono cinque i candidati a sindaco, tra cui quello uscente, Maurizio Dipietro. Sono 12 le liste di appoggio e 283 i candidati alla carica di consigliere comunale per 24 seggi da assegnare. Ad Agrigento si è ricandidato l’uscente Lillo Firetto, appoggiato da sette liste di centrosinistra: deve vedersela con altri cinque candidati, tra cui l’ex sindaco Marco Zambuto. Al voto anche Marsala, Termini Imerese, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. L’ex pm antimafia Antonio Ingroia è in corsa per la carica di sindaco a Campobello di Mazara, nel trapanese.

ELEZIONI COMUNALI SICILIA 2020: I DATI SULL’AFFLUENZA

Per i risultati definitivi del primo turno delle elezioni comunali 2020 in Sicilia bisogna ancora attendere, visto che le operazioni di voto riprendono oggi. Ma a disposizione ci sono i dati sull’affluenza di ieri. I siciliani hanno risposto alla chiamata alle urne, ma non in maniera omogenea. Il sistema di rilevazione regionale ha evidenziato un’affluenza generale del 45,54%. Risultati leggermente superiori nelle province che vedono al voto capoluoghi come Agrigento con il 46,05% di affluenza. Nella stessa provincia il record è di Cammarata con il 58,83%. L’altro capoluogo, Enna, ha mostrato invece un’affluenza del 51,96%. Il record di affluenza però lo detiene un comune del palermitano, cioè Scillato con il 72,25%. C’è poi Aliminusa con il 65,84% che pure è di due punti percentuali inferiore rispetto all’ultima tornata elettorale.

ELEZIONI COMUNALI SICILIA: CASO MANCATO “ACCORPAMENTO”

Il primo turno delle Elezioni Comunali 2020 in Sicilia si tiene a due settimane di distanza dal referendum sul taglio dei parlamentari e le amministrative nel resto d’Italia. Proprio per questo sono nate diverse polemiche nelle ultime ore. In questo delicato momento di emergenza sanitaria, legata all’epidemia di coronavirus, il ritorno alle urne si poteva evitare accorpando referendum e amministrative come avvenuto altrove. Per il capogruppo del Pd all’Ars, Giuseppe Lupo, non è solo una spesa economica ulteriore, ma anche un rischio di aggravamento dei contagi. Il tema è stato oggetto di un’interpellanza che il Pd ha rivolto al presidente Musumeci, considerato responsabile di aver allungato la campagna elettorale in Sicilia. Ora i dem vogliono sapere quanto costa questa tornata elettorale e perché i seggi non sono stati organizzati in luoghi diversi dalle aule scolastiche, evitando così lo stop alle lezioni. Oggi, infatti, si chiude il primo turno, ma in caso di ballottaggio si tornerà a votare domenica 18 e lunedì 19 ottobre.



