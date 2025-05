DAL FRIULI AL TRENTINO ALTO ADIGE: SI TORNA AL VOTO PER LE ELEZIONI COMUNALI 2025. TUTTE LE INFO PRATICHE

Nella lunga stagione di Elezioni Amministrative cominciate lo scorso 13-14 aprile con le prime votazioni in Friuli Venezia Giulia, la seconda “tappa” nazionale vede oggi 4 maggio 2025 le urne aperte per le Elezioni Comunali Trentino Alto Adige: 265 Comuni, tra cui i capoluoghi della provincia autonomia Trento e Bolzano, rinnovano sindaco e consigli comunali con i seggi aperti dalle 7 fino alle 22 di questa domenica (con eventuale turno di ballottaggio per domenica 18 maggio 2025).

Diretta Elezioni Comunali Friuli 2025, risultati Pordenone-Monfalcone/ Orari spoglio live: affluenza sindaci

Con i risultati dell’affluenza che restano come sempre un rebus alle Amministrative – nel 2020 in Trentino gli elettori votanti alla fine furono il 61%, in Alto Adige il 65% – specie in questo voto domenicale nel ponte del Primo Maggio, e votazioni alle Comunali 2025 oltre alle consuete dinamiche locali rappresentano anche un test nazionale verso la folta lista di Comuni al voto il 25 e 26 maggio prossimi, assieme ai Referendum abrogativi che invece si terranno assieme agli eventuali ballottaggi delle Comunali nel weekend 8-9 giugno.

Elezioni Comunali Friuli 2025, diretta risultati/ Monfalcone-Pordenone, come si vota. Caos per lista islamica

154 i Comuni della Provincia autonomia di Trento al voto oggi, 111 quelli di Bolzano, con appunto riflettori puntati sui due principali capoluoghi della Regione a statuto speciale (che proprio per questo motivo anticipa il voto rispetto al dato nazionale scelto per tutte le altre Regioni a statuto ordinario). I risultati delle Elezioni Comunali in Trentino Alto Adige arriveranno nella notte, con i primi exit poll che potrebbero essere disponibili già con lo spoglio dopo la chiusura dei seggi alle ore 22: sarà invece nella giornata di domani che sarà possibile definire i sindaci eletti, le preferenze e i Comuni dove servirà un secondo turno tra due settimane.

Come si vota alle Elezioni Federali Germania 2025/ Voto disgiunto, due schede e rebus seggi: regole Bundestag

CANDIDATI SINDACO E COMUNI AL VOTO PER LE ELEZIONI: TRENTO, BOLZANO E NON SOLO. IL “TEST” PER IL CAMPO LARGO PROGRESSISTA

Al netto dei 265 Comuni al voto per questo primo turno di Elezioni Comunali 2025 in Trentino Alto Adige è innegabile che i risultati più attesi per sindaco e Consiglio Comunale saranno quelli di Trento e Bolzano: nel capoluogo del Trentino sono 6 i candidati che si contendono la poltrona del sindaco uscente Franco Ianeselli, ricandidato sempre con il Centrosinistra (appoggiato da PD, AVS, SiTrento, Insieme per Trento, Campobasso e Intesa per Ianeselli).

A sfidarlo il Centrodestra dell’imprenditrice Ilaria Goio, sostenuta come sempre da liste civiche, FdI, Forza Italia e Lega: per il M5s scende in campo alle Elezioni Comunali di Trento Giulia Bortolotti, sostenuta anche dalla sinistra radicale di Rifondazione Comunista e Onda. Tre i candidati con minori possibilità di vittoria: si tratta di Andrea Demarchi con Prima Trento, Simonetta Gabrielli con Democrazia Sovrana e Popolare (la lista di Marco Rizzo) e Claudio Geat di Generazione Trento.

Più folta la partita alle Elezioni Comunali di Bolzano, con in palio la poltrona del sindaco uscente Renzo Caramaschi che non può ripresentarsi per limite di mandati consecutivi: il Centrodestra così candida Claudio Corrarati, imprenditore appoggiato dalla coalizione del Governo Meloni al completo con l’aggiunto della civica pro-Corrarati. Per il Centrosinistra invece si punta al candidato sindaco Juri Andriollo, assessore Pd uscente: le liste che lo sostengono, oltre ai Dem, sono AVS, la Civica di Andriollo (che ospita anche i candidati della lista Caramaschi), e Restart. Il Südtiroler Volkspartei candida Stephan Konder, vicesindaco uscente, mentre M5s e Rifondazione vanno su Simonetta Lucchi: Angelo Gennaccaro con IoStoconBolzano, Matthias Cologna è invece il candidato sindaco di Team K.

Non di solo Trento e Bolzano si parla però in queste Elezioni Comunali Trentino Alto Adige 2025: con quasi 3900 candidati complessivi, le Amministrative locali vedono al voto anche centri con più di 15mila abitanti come Vipiteno,, Folgaria, Brunico, Arco e Cles. A Merano il Centrodestra punta su Elena Molin, l’SVP su Johanna Zeller, il campo largo con Pd-M5s assieme invece candidata Ulrike Ceresara.

A livello di presenza dei partiti, in Bolzano la sigla autonomista SVP è l’unica lista a presentarsi in tutti i Comuni al voto dell’Alto Adige, seguita dalle civiche e la Süd-Tiroler Freiheit di Eva Klotz: per i partiti tradizionali invece come sempre le Comunali nella provincia di Bolzano presenta meno liste nazionali, su tutte spiccano i Verdi in 9 Comuni, la Lega in 6, FdI 5, Pd 3 e 2 soli per Forza Italia. Da ultimo, vi sono tre Comuni nel Trentino che si presentano senza candidati sindaco e verranno così commissariati: sono Capriana, Luserna e Modruzzo. Qui trovate liste e candidati dei Comuni in Trentino, qui per l’Alto Adige.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI IN TRENTINO ALTO ADIGE: IL SISTEMA ELETTORALE

Nel sistema elettorale a statuto speciale valido per queste Elezioni Comunali in Trentino Alto Adige, restano in sostanza 4 opzioni diverse per capire come si vota nei 265 Comuni con urne aperte fino alle 22 di stasera: sopra e sotto i 3mila abitanti a Trento, sopra e sotto i 15mila abitanti a Bolzano. In Trentino, nei piccoli comuni con meno di 3mila abitanti l’elezione del sindaco vede un sistema maggioritario con un’unica scheda per esprimere primo cittadino e consiglieri.

Tanto in questi Comuni quanto nei “superiori” non è consentito il voto disgiunto: nei Comuni sopra i 3mila abitanti il primo turno viene vinto solo con il 50% dei voti, altrimenti si va al ballottaggio tra i primi due più votati. In Alto Adige invece a parte il voto disgiunto vietato, cambiano le altre regole su come si vota alle Elezioni Comunali 2025: la distinzione è infatti come nel resto d’Italia tra inferiori a 15mila abitanti (che eleggono sindaco il più votato anche con un solo voto in più degli avversari) e superiori, dove il ballottaggio scatta sempre se nessuno ottiene almeno il 50% delle preferenze.