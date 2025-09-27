Domani le Elezioni Comunali Valle d'Aosta 2025: come si vota, quali sono i comuni chiamati alle urne e i candidati per la città di Aosta

Si avvicina sempre di più il turno unico di domani, domenica 28 settembre, delle Elezioni Comunali Valle d’Aosta 2025 che sono state convocate per numerosi comuni in concomitanza con la consultazione elettorale per il consiglio regionale e che chiameranno alle urne migliaia e migliaia di cittadini: sono, infatti, ben 65 i comuni chiamati al voto, con solo uno – ovvero il capoluogo Aosta – che supera i 15mila abitanti e potrebbero prevedere un secondo turno di ballottaggio per le Elezioni Comunali Valle d’Aosta 2025.

Seppur il sistema elettorale regionale valdostano sia leggermene differente rispetto a quello valido per il resto del paese – con i cittadini che non eleggono direttamente il presidente, ma il solo consiglio che in un secondo momento sceglierà la sua guida -, non cambia nulla per le Elezioni Comunali Valle d’Aosta 2025: i cittadini, infatti, potranno scegliere il sindaco che preferiscono, indicare l’eventuale partito collegato e fino a un massimo di un consigliere.

Nelle Elezioni Comunali Valle d’Aosta 2025 che si tengono nei comuni fino a un massimo di 15mila abitanti (quindi, come dicevamo prima, la maggioranza) non sarà concesso alcun tipo di voto congiunto; mente sarà possibile nel singolo comune superiore ai 15mila abitanti dove si potranno indicare fino a due preferenze sui consiglieri, purché si rispetti la normativa sulla rappresentanza di genere indicano un uomo e una donna, pena la decadenza della seconda preferenza.

Elezioni Comunali Valle d’Aosta 2025: quali sono i comuni al voto e i candidati per la città di Aosta

Insomma, non ci sarà di strano dal punto di vista tecnico per quanto riguarda il voto alle Elezioni Comunali Valle d’Aosta 2025 ed è bene ricordarsi di portare con sé la tessera elettorale e tutti i documenti richiesti per esercitare il diritto di voto: come dicevamo prima, saranno in totale 65 i comuni chiamati alle urne includendo anche realtà (citando solo alcuni tra i più popolosi) come Bard, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Gressan, La Salle, Nus, Pont-Saint-Martin, Quart, Saint-Christophe, Saint-Vincent, Sarre, Verrès e Villeneuve.

D’altra parte, supera i 15mila abitanti alle Elezioni Comunali Valle d’Aosta 2025 solamente il comune di Aosta: qui saranno in totale undici le liste a contendersi i seggi all’interno del consiglio comunale, con quattro differenti candidati sindaco tra il Dem Raffaele Rocco (sostenuto da PD, Pour l’Autonomie, Rev-, Stella Alpina-Rassemblement Valdôtain e Union Valdôtaine e che sostituirà l’attuale sindaco Gianni Nuti), Giovanni Girardini per il centrodestra (con Lega, FI, FdI compatti, accompagnati da La Renaissance Valdôtaine), Diego Foti per la lista Valle d’Aosta Aperta ed Eugenio Torrione per AVS.