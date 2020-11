Elezioni Congresso Usa 2020/ Diretta risultati Senato e Camera: come si vota ai seggi

Assieme al voto per la Casa Bianca e per 11 Governatori, il 3 novembre 2020 si vota anche per le Elezioni al Congresso Usa con il rinnovo di un terzo del Senato degli Stati Uniti e con i nuovi rappresentanti della Camera. Come sancito dalla Costituzione americana, con le Elezioni Presidenziali quadriennali si rinnovano 33 senatori (dei 100 totali, si rinnovano ogni 2 anni) e tutti e 435 rappresentanti della Camera Usa: nel 2016 i Repubblicani, che già avevano la maggioranza al Senato, riuscirono a strappare la Camera dei Dem di Clinton-Obama-Pelosi, ma solo due anni dopo nel 2018 furono i democratici a recuperare metà del Congresso rendendo assai più difficile il cammino legislativo delle leggi e norme presentate dalla Casa Bianca a guida repubblicana. Il complicato sistema elettorale americano prevede due distinti sistemi nelle due camere del Congresso: alla Camera il numero dei seggi segue la proporzionalità rispetto al numero della popolazione, ricalibrato sulla base del periodico censimento federale (con le conseguenti variazioni demografiche). Per il Senato invece si eleggono due seggi per ogni Stato Usa (50, dunque 100 senatori in tutto): ha un potete legislativo praticamente pari alla Camera, con la sola eccezione sulla proposta di legislazioni di bilancio che resta ai rappresentanti.

ELEZIONI AL SENATO: 33 SEGGI IN PALIO

Con le Elezioni Usa 2020 al Congresso, il Senato (o Camera Alta) si rinnova di un terzo dei propri senatori: 33 sono i candidati che verranno eletti con sistema maggioritario semplice (ovvero, ogni elettore vota per un candidato e viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voto) tranne che per la Lousiana dove invece adottato metodo uninominale a doppio turno. Fino alla vigilia delle Presidenziali 2020 la maggioranza al Senato era legata ai repubblicani con 53 seggi contro i 47 dei democratici: ora però, dopo i risultati che arriveranno in diretta a partire dalla mattina italiana del 4 novembre, il peso della maggioranza è di nuovo messo in discussione. Secondo i sondaggi si tratta di un voto fino all’ultimo respiro per il controllo del Senato: una dozzina di duelli incerti dove i Dem provano a conquistare 4-6 nuovi seggi per ribaltare il controllo del Congresso Usa. Se i Democratici dovessero riuscire a conquistare la Camera Alta riuscirebbero ad avere la maggioranza di tutto il Congresso Usa, ad eccezione della Corte Suprema ad oggi in stretto controllo repubblicano con 6 membri su 9.

435 POSTI PER LA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI

Se per il Senato si attendono solo 33 nuovi parlamentari americani, alle Elezioni Congresso Usa 2020 per la Camera sono tutti i 435 seggi ad essere rinnovati: come già anticipato, il numero dei seggi dipende dalla “grandezza” della popolazione e l’intera Camera bassa si rielegge ogni due anni. Nel 2018 Trump perse le elezioni di mid-term trovando forte difficoltà nel riuscire a portare a termine l’intero piano elettorale avanzato nel 2016 dopo la vittoria su Hillary Clinton: ad oggi il vantaggio dei Dem è di 36 seggi – 235 contro 199 del GOP – con l’attesa dei sondaggi che pone Joe Biden con una potenziale maggioranza confermata tra 10 e 20 ulteriori seggi conquistabili. Il disegno dei seggi per ogni stato dei 50 complessivi, viene fatto per la maggior parte dei casi dalle rispettive “State Legislature”, ovvero la camera e il senato statale: su questo punto, non da queste Elezioni Usa, si “sprecano” le polemiche visto che v’è sempre il veto del Governatore che può ridiscutere il “disegno” dei seggi di ogni singolo stato. Ricordiamoci che gli eletti nei singoli stati per le Presidenziali sono in numero proporzionale alla popolazione – che corrisponde alla somma dei deputati e senatori che rappresentano lo stato al Congresso – con i grandi elettori sono 538: ad un candidato sono necessari 270 voti per aggiudicarsi la Casa Bianca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA