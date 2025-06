Lee Jae-myung è il nuovo presidente della Corea del Sud. Le elezioni che si sono tenute nelle scorse ore, dopo il caos causato dall’ex precedente a seguito della dichiarazioni delle legge marziale, ha visto il partito dell’Opposizione trionfare. Come riferisce la Cnn i risultati sono ufficiali, ed hanno visto Lee schiacciare il suo avversario, visto che ha chiuso con un divario superiore ai 3 milioni di voti rispetto a Kim Moon-soo, del partito conservatore in carica, il People Power Party. Kim ha già ammesso la sconfitta, congratulandosi con Lee, e affermano di “accettare umilmente la decisione del popolo”. Il vincitore si è invece rivolto al popolo a Seul spiegando di voler “lavorare per ripristinare l’economia” garantendo che non si verifichi mai un colpo di stato militare in Corea del Sud.

Mercoledì mattina, quindi poche ore fa, si è tenuta la cerimonia di insediamento, un evento piuttosto semplice, visto che il neo presidente sta volutamente tenendo un profilo basso, spiegando di voler “concentrarsi sugli affari di Stato subito dopo il giuramento”, stando a quanto fatto sapere dal Ministero dell’Interno e della Sicurezza. Secondo quanto aggiunge la Cnn si tratta di elezioni che sono state seguite con grande attenzione dai sudcoreani e che potrebbero garantire al Paese almeno una “parvenza di stabilità politica”, dopo i sei mesi precedenti caratterizzati da incertezza, scontri e tumulti, susseguenti la promulgazione delle legge marziale. Elezioni che arrivano in un momento in cui l’economia della Corea del Sud non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori causa le grandi sfide susseguenti l’introduzione dei dazi di Donald Trump, con il rischio di una recessione.

ELEZIONI COREA DEL SUD, LA VITTORIA DI LEE DOPO IL CAOS POLITICO

Il caos era scoppiato precisamente il 3 dicembre scorso, quando l’ex presidente Yoon Suk Yeol aveva appunto dichiarato la legge marziale, con tanto di presa di potere e i legislatori che si erano fatti strada fra i soldati per bloccare il decreto. Yoon era stato subito messo sotto accusa e rimosso definitivamente dall’incarico lo scorso mese di aprile. Nei precedenti cinque mesi la situazione politica in Sud Corea è stata alquanto complessa, con diversi leader che si sono avvicendati in vista appunto delle elezioni anticipate che si sono tenute in queste ore.

Park Chan-dae, leader ad interim del partito Democratico (quello del neo presidente Lee), ha spiegato che i risultati delle votazioni riflettono “l’ardente giudizio del popolo contro il regime insurrezionale”. Elezioni decisamente significative tenendo conto che, stando alla Commissione elettorale nazionale del Paese, l’affluenza alle urne è stata la più alta dal 1997, sfiorando l’80 per cento di adesioni.

ELEZIONI COREA DEL SUD, I PRIMI OBIETTIVI DI LEE

La Cnn ricorda come Lee, nonostante sia una figura divisiva nella politica coreana (a suo carico vi sono accuse di corruzione e abuso di potere), è emerso fin da subito come il grande favorito, e alla fine i pronostici hanno avuto ragione. Obiettivo, ripristinare la potenza economica coreana, a cominciare da degli accordi sui dazi con gli Stati Uniti, senza dimenticarsi di sfide nazionali come l’invecchiamento dei cittadini, il calo delle nascite, e le solite tensioni con Corea del Nord e Cina.

Lee ha tenuto una campagna elettorale in cui spesso e volentieri ha parlato dietro un vetro antiproiettile e indossando un giubbotto apposito, e nel corso dei suo comizi ha promesso riforme economiche e politiche, a cominciare da un limitato potere del presidente di dichiarare la legge marziale, nonché una revisione della Costituzione per consentire due mandati da 4 anni ciascuno invece che l’attuale legge (un solo mandato da 5 anni). Ha inoltre sostenuto le piccole imprese e l’intelligenza artificiale, con uno sguardo anche alla situazione geopolitica, a cominciare dai vicini della Corea del nord, con l’obiettivo di allentare le tensioni ma denuclearizzando i “cugini”.