Elezioni deputati suppletive 2019, come votare/ Trentino: schede, collegi e liste

Elezioni deputati suppletive 2019, come si vota per il Collegio elettorale uninominale Trentino-Alto Adige – 04 e 06: oltre alle europee e alle Regionali in Piemonte, elettori chiamati alle urne oggi 26 maggio 2019 per nominare due parlamentari che prenderanno il posto dei leghisti Maurizio Fugatti e Giulia Zanotelli, diventati rispettivamente presidente della Provincia di Trento e assessore nel corso delle elezioni amministrative dell’ottobre 2018. Gli elettori dei collegi indicati dal portale del comune di Trento dovranno presentarsi muniti di tessera elettorale e carta d’identità, oppure un altro documento di riconoscimento valido. Seggi aperti dalle ore 7.00 alle 23.00, in linea con le elezioni europee 2019: bisognerà tracciare un segno sul contrassegno del candidato prescelto o nel rettangolo che lo contiene con la classica matita copiativa.

ELEZIONI DEPUTATI SUPPLETIVE 2019, COME SI VOTA

Ricordiamo inoltre che per le elezioni deputati suppletive nel Collegio elettorale uninominale Trentino-Alto Adige – 04 e del Collegio elettorale uninominale Trentino-Alto Adige – 06 il voto è valido anche se l’elettore traccia un segno sul contrassegno di un candidato e un altro segno sul nominativo del candidato medesimo. Due seggi importanti quelli della città capoluogo Trento e di pergine Valsugana. E dove si vota? Il collegio per la Camera di Trento comprende tutti i comuni della Rotaliana, delle valli di Non e Sole, della Valle dei Laghi e della Val di Cembra. Per quanto riguarda invece il collegio per la Camera di Pergine, comprende tutti i comuni di Alta e Bassa Valsugana, Primiero, Val di Fiemme e Val di Fassa. Per quanto riguarda il sistema di voto, si tratta del maggioritario uninominale secco.

ELEZIONI DEPUTATI SUPPLETIVE TRENTINO 2019, I CANDIDATI

Scopriamo ora chi sono i candidati per le elezioni suppletive nel Collegio elettorale uninominale Trentino-Alto Adige – 04 e 06. Il Centrodestra, come alle elezioni politiche, si presenta unito con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, più liste provinciali a trazione leghista; i candidati sono entrambi del Carroccio: Martina Loss per il collegio di Trento e Mauro Sutto per quello di Pergine. Il Centrosinistra si presenta anche’esso unito, con l’appoggio di Liberi e Uguali e Alleanza Democratica Autonomista; i candidati sono Giulia Merlo per il collegio di Trento e Cristina Donei per il collegio di Pergine. Il Movimento 5 Stelle, come da tradizione, ha fatto ricorso al sistema di voto della piattaforma Rousseau per decidere i candidati alle elezioni suppletive: i più votati sono risultati essere Lorenzo Leoni per il collegio di Trento e Rosa Rizzi per il collegio di Pergine.



