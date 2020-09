Elezioni e Referendum, M5s: come è andata?/ Gioia Referendum, poi il disastro

Elezioni e Referendum, come è andata al M5s? I risultati sono ormai assodati ed è tempo di bilanci in casa pentastellata. Come facile prevedere, i grillini hanno piazzato la bandierina sulla vittoria del Sì al Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari, storica battaglia del Movimento. Grande entusiasmo sui social network, in prima linea l’ex leader politico, oggi ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: «Voglio dire che la vittoria del Sì mi rende felcie e orgoglioso come cittadino italiano: era da 20 anni che l’Italia non raggiungeva un risultato simile. Oggi siamo di fronte a cittadini italiani che in maggioranza hanno detto sì alla nostra proposta: è un segnale positivo, di riavvicinamento tra politica e cittadini. Il risultato non era assolutamente scontato, soprattutto negli ultimi giorni. Questa è una vittoria di tutto il Paese, una vittoria del popolo, quel popolo che ho incontrato e che non ci ha mai fatto perdere la speranza di vincere questo Referendum». Ma le gioie terminano qui per il M5s…

ELEZIONI-REFERENDUM: COM’É ANDATA AL M5S?

La vittoria del Sì al Referendum era scontata, leggermente più sorprendente è la dimensione della sconfitta patita dal M5s alle Elezioni Regionali. Storicamente poco protagonisti alle elezioni locali, i grillini in questa tornata di Regionali hanno incassato clamorose debacle: zero vittorie e grandi distacchi dai partiti vincitori. In Liguria, unica Regione con candidato comune con il Partito Democratico, è arrivata la nettissima vittoria del Centrodestra con il presidente uscente Giovanni Toti. Se in Puglia è stata superata la soglia del 10%, il M5s ha raccolto il 9% nelle Marche, il 7% in Toscana e poco più del 3% in Veneto. Risultati netti, che non lasciano spazio a scusanti. Se Nicola Zingaretti ha accusato i vertici del Movimento di non aver voluto un’alleanza più stretta, Luigi Di Maio non è stato da meno: «Ovviamente non faccio mistero del fatto di aver sempre detto che potevano essere organizzate diversamente, con un’altra strategia, ma su questo voglio sempre ribadire la mia piena fiducia a Vito Crimi ed a tutti coloro che hanno lavorato alla composizione delle liste».

ELEZIONI-REFERENDUM, MARETTA IN CASA M5S

I pessimi risultati registrati alle Elezioni Regionali hanno aperto le discussioni in casa pentastellata. Nessuna crisi o scissione in vista, ma è necessario aprire un serio confronto. Questo l’auspicio di Sergio Battelli, presidente della Commissione Politiche Ue della Camera: «Il M5S oggi o cambia o va incontro a una crisi profonda che potrebbe non essere più curata. E quando parlo di cambiamento, parlo di cambiare tutto. La perdita di così tanti voti è dovuta al fatto che il M5S non sa più parlare alle persone. Sediamoci tutti, facciamo degli stati generali veri: non accetterò blitz su questo tema. Ci vuole un approfondimento chiaro, dalla governance alla struttura, passando per il rapporto con i territori e gli attivisti», le sue parole ai microfoni di Adnkronos. Intervenuto su Facebook, l’europarlamentare Ignazio Corrao ha invocato la convocazione del Congresso: «L’unica cosa che possiamo fare e’ pretendere un Congresso immediato e democratico, aperto fisicamente ad attivisti e portavoce locali, in cui si fissino velocemente nuovi obiettivi, visioni ed idee, nuove strutture e nuove persone che debbano perseguirli, ringraziando chi ha portato avanti il programma fino ad oggi. Se non si svolta immediatamente e si va avanti cosi’, il futuro del fu M5S e’ qualcosa di simile all’Udeur».



