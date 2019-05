Elezioni Europee 2019, alleanze in Ue/ Sovranisti vs Ppe-Macron: Lega “ok a Farage”

Le Elezioni Europee sono concluse da tempo ma ancora i risultati ufficiali per la composizione definitiva del nuovo Parlamento Ue non sono giunti: nell’ultima proiezione data dall’Unione Europea questa mattina si vedono gli eurodeputati del Ppe guadagnare 179 seggi, seguiti dai 153 del S&D, i 105 di Alde-Macron, i 69 dei Verdi, i 63 dell’ECR (FdI-Meloni), i 58 di Lega-Le Pen, i 54 di Farage-M5s e i 38 della sinistra di Gue-Ngl. Dopo le riunioni ieri trasversali dei più importanti partiti europei, il braccio di ferro odierno è cominciato da un lato con la sfida tutta sull’asse Francia-Germania sulla nomina del candidato ideale alla Commissione Ue (lo trattiamo in un breve focus qui sotto, ndr) e dall’altro con il gruppo di lavoro dei sovranisti che tentano di costituire un gruppo piuttosto nutrito per contrapporsi agli europeisti e rappresentare fino all’ultimo una spina nel fianco per le nomine in seno alla prossima Commissione Ue. «Vogliamo costituire un super gruppo, come avevamo annunciato, che già fin da ora è composto da 77 eurodeputati. E speriamo di far aumentare in modo considerevole questo numero», ha spiegato Marine Le Pen mentre la Lega di Salvini si muove in coordinato con la “campagna acquisti” nel gruppo Efdd.

ELEZIONI EUROPEE: SFIDA MACRON-MERKEL PER LA COMMISSIONE UE

«L’incontro con Nigel Farage è andato bene, stiamo lavorando e vediamo di chiudere per la settimana prossima con lui», spiega da Bruxelles il responsabile esteri della Lega, l’eurodeputato Marzo Zanni. Nel merito delle possibili trattative, «Siamo a buon punto. Siamo convinti di poter chiudere. È ovvio che lui deve dichiarare che ha più opzioni, ma è un buon accordo ed è un beneficio comune stare insieme. Sono confidente che possiamo chiudere settimana prossima, al di là di quello che viene dichiarato pubblicamente», conclude Zanni. Dopo le Elezioni Europee, l’evidente fallimento del M5s anche sul fronte alleanze – il gruppo assieme a Farage non ha il minimo utile di eletti in diversi stati per poter costituire un gruppo proprio – ha fatto scattare l’attacco di Di Maio contro il responsabile esteri Fabio Massimo Castaldo che però si è difeso questa mattina «flop gruppo non è colpa mia». Nel frattempo, il braccio di ferro tra Macron e Merkel prosegue sul nome forte da presentare a candidato della Commissione Europea che possa tenere assieme il fronte anti-sovranista come nuova maggioranza in Parlamento Ue (Ppe, socialisti, Liberali di Macron e Verdi): il Presidente francese sa che senza il suo gruppo in Europa, Ppe e Pse non hanno i numeri per la maggioranza e così sta mettendo il veto sul candidato Weber (troppo cattolico e di centrodestra secondo Macron, ndr) proponendo invece la Vestager (Alde) o alla peggio Barnier (Ppe ma francese). La Merkel non ci sta a farsi “comandare” da Macron e sta provando la controffensiva: la coesione interna tra Cdu e Csu è determinata a molto dalla presenza forte di Seehofer e Weber, due bavaresi centrali nel nuovo scacchiere post-Cancelliera, ma dopo l’annuncio di Viktor Orbán dello stop all’appoggio per Weber, la Germania potrebbe anche farsi convincere in nome del “bene dell’Unione”, ergo l’ostacolare l’ascesa dei sovranisti Salvini e Le Pen.

