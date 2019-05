Elezioni Europee 2019, Malta, Lettonia, Slovacchia/ Risultati in diretta: urne aperte

Terza giornata di elezioni europee 2019. In attesa che arrivi il giorno dell’Italia (domani, domenica 26 maggio), oggi tocca ad altre tre nazioni dell’Unione Europea, leggasi Malta, Lettonia e Slovacchia. Lo stato la cui capitale è La Valletta è il più piccolo dell’Ue: si trova al centro del mar Mediterrano, ed ha una superficie di circa 316 chilometri quadrati ed ospita solo 465mila persone. Nel 2014, durante la precedente chiamata alle urne europee, è stato proprio Malta il paese dove si è registrata la massima affluenza al voto, pari al 74.8% della popolazione votante, numeri senza dubbio significativi. Da tempo la politica maltese è pressoché bipolare, con da una parte, il partito Laburista di centrosinistra, mentre dall’altra quello nazionalista di centrodestra, che nel 2014 ottennero tre seggi a testa. Sono infatti sei in totale gli eurodeputati che eleggeranno dalle parti de La Valletta, il numero minimo stabilito dai trattati (il massimo è 96). Due curiosità: la legislazione maltese non consente ai cittadini di votare dall’estero; quando il Regno Unito lascerà ufficialmente l’Unione Europea, Irlanda e Malta saranno gli unici paesi dell’Ue dove si parlerà inglese come lingua ufficale.

ELEZIONI EUROPEE 2019 IN LETTONIA

Altro paese chiamato quest’oggi alle urne è la Lettonia, ex nazione satellite dell’Unione Sovietica, che ora vede nella Russia uno dei suoi più acerrimi nemici. I lettoni hanno deciso di fortificare il confine con l’ex madre patria, preoccupati dalla guerra contro l’Ucraina e dall’annessione della Crimea. Come si può intuire anche da queste prime informazioni, la Lettonia è un paese fortemente europeo, che guarda più ad ovest che ad est, e di conseguenza il senso di anti-Ue presente in numerose nazioni stati membri, non esiste, soprattutto fra i giovani. «L’Europa è la mia casa – dice entusiasta a Sky Natalia, studentesse di scienze politiche a Riga, la capitale definita la Parigi del Baltico – chi critica l’Europa non capisce quanti benefici noi riceviamo ogni singolo giorno, grazie al fatto di essere cittadini europei». Peccato però che nel paese circolino numerose fake news, che secondo molti sarebbero architettate ad hoc dalla Russia, e lo si capisce anche dai risultati delle elezioni dello scorso ottobre, dove a trionfare è stato il partito filo-russo Armonia: vedremo se il risultato si ripeterà anche in queste ore.

ELEZIONI EUROPEE 2019 IN SLOVACCHIA

Infine, l’ultima nazione al voto oggi, è la Slovacchia. Le operazioni di voto sono già scattate, urne aperte alle ore 7:00 di stamane, e chiusura alle ore 22:00 di questa sera. Si potrà votare fra 31 diversi soggetti politici, di cui 29 partiti e due coalizioni, per un totale di 336 candidati. Possono votare i cittadini slovacchi nonché quelli di altri stati membri dell’Ue ma con residenza permanente in Slovacchia, per un totale di oltre 4.4 milioni di voti, di cui 280.000 alla prima elezione europea, e 7.500 alla primissima votazione. In Slovacchia si eleggeranno 14 deputati che andranno a comporre l’europarlamento, uno in più rispetto alla precedente tornata del 2014, che andrà però ad insediarsi solamente quando il Regno Unito lascerà ufficialmente l’Unione. La Slovacchia proverà a rifarsi dopo la bassissima affluenza alle urne di cinque anni fa, solo il 13%, maglia nera dell’intera Europea e record negativo di sempre.



