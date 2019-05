Elezioni Europee 2019: risultati Estero diretta/ Seggi Parlamento Ue: nodo sovranisti

Non sono per nulla conclusi gli scrutini delle Elezioni Europee 2019 all’Estero, con il maxi voto del 26 maggio che è destinato a cambiare anche profondamente le dinamiche e le alleanze in seno all’Europarlamento e alla Commissione Europea tutta ancora da definire. Non ha vinto il fronte “europeista” e non ha neanche sfondato quello “sovranista”: lo status quo però è stato modificato e i partiti “storici” ora hanno bisogno di un surplus di alleanze (specificamente con l’Alde-Macron) per provare a prendersi la maggioranza del Parlamento di Bruxelles. I risultati emersi in queste ore, al netto di confermare il “boom” incredibile della Lega di Matteo Salvini assieme a Marine Le Pen, Afd e Fpoe, danno un’idea già piuttosto definita dei 751 seggi totali che comporranno la nuova legislatura fino al 2024: in Germania la Merkel tiene, Macron arriva secondo di un soffio in Francia, la Gran Bretagna celebra la Brexit di Farage che “uccide” politicamente i Tory, la Spagna conferma Sanchez primo partito del Pse mentre dall’Italia è la Lega ad aver stracciato la concorrenza. Solo alcuni dei risultati certi di queste Elezioni Europee 2019: ora però proviamo ad entrare nelle pieghe della contesa, con i partiti e i seggi oltre ad una panoramica sulle possibile maggioranze all’Europarlamento, tutt’altro che già scritte.

ELEZIONI EUROPEE 2019: DIRETTA SPOGLIO – RISULTATI ALL’ESTERO. ELETTI: LEGA – PD – M5S – FORZA ITALIA – FDI

RISULTATI CIRCOSCRIZIONI: NORD EST – NORD OVEST – CENTRO ITALIA – SUD ITALIA– ISOLE

PARLAMENTO UE: I SEGGI DI TUTTI I PARTITI

È stata pubblicata a metà pomeriggio la quinta proiezione della composizione del futuro Parlamento Ue con i risultati delle Elezioni Europee che comprendono i dati definitivi di 9 Stati e quelli parziali degli altri con spoglio ancora in corso: i seggi complessivi vedono 180 seggi al Ppe (23,98% dei voti totali), 146 ai Socialisti & Democratici (19,44%), 109 seggi ai Liberali-Alde col 14,51%. Al quarto posto troviamo i Verdi con 69 seggi (9,19%), a ruota i Conservatori-Riformisti Ecr a 59 eurodeputati (7,86%); il gruppo con Salvini e Le Pen arriva a 58 seggi con il 7,72%, anche se la Lega risulta il secondo partito nazionale rappresentato nel Parlamento Ue dopo le Elezioni Europee (dietro alla Cdu-Csu di AKK-Merkel). L’Efdd di M5s e Farage arrivano a 54 seggi col 7,19%, anche se Di Maio ha spiegato che nei prossimi giorni «il gruppo degli eletti Cinque Stelle deciderò in quale partito europeo presenziare per i prossimi 5 anni»: infine, a Gue-Sinistra 39 seggi al 5,19%. Per quanto riguarda la suddivisione dei seggi nel Parlamento Ue dei partiti italiani, i risultati degli scrutini danno la Lega leader assoluto con 28 seggi conquistati: segue il Pd con 18 e il M5s con 14 eurodeputati eletti, per Forza Italia saranno invece 8 e per Giorgia Meloni-FdI i seggi occupati saranno 6.

SOVRANISTI VS EUROPEISTI: LE POSSIBILI MAGGIORANZE

Non ha vinto nessuno, ma di certo non si può dire che i sovranisti abbiamo “perso” la battaglia: primo partito in Inghilterra, primo in Francia e in Italia, con Kurz al top (nonostante la sfiducia del proprio Parlamento in queste ultime ore a Vienna) che rappresenta l’anima più di destra del Partito Popolare Europeo. Benissimo anche la Polonia di “Diritto e Giustizia” e Fidesz di Orban in Ungheria: insomma, l’avanzata c’è e il gruppo che potrebbe comprendere Ecr-Enf-Efdd e “sovranisti” vari potrebbe anche raggiungere quota 150-160 seggi nel Parlamento Ue. La maggioranza più probabile attualmente resta quella tra Ppe, Pse e Alde-Macron anche se la situazione interna alla Francia sempre piuttosto esplosiva potrebbe mettere ancor più in difficoltà il giovane Presidente della Francia: il boom dei Verdi (in Germania, Francia e anche Regno Unito conquistano 69 seggi) esclude una larga fetta di possibili alleanze tanto con il Ppe quanto con i gruppo sovranisti, e dunque riduce le possibilità in mano a Weber, candidato alla Commissione Ue per i popolari. Svoltare a destra con un accordo con Orban e Salvini, proseguire la strada “europeista” con Sanchez e Macron, ma con maggiore instabilità specie sul fronte nazionale e negli accordi da dirimere in Commissione Europea.



