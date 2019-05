ELEZIONI EUROPEE 2019, SATIRA SOCIAL/ I meloni della Meloni e i problemi dell’Atac

Le elezioni europee 2019 sono un argomento serio, ma non manca l’ironia e la satira dei social anche in questa giornata. Osho, il guru indiano virtuale che con le sue “frasi” è diventato uno dei personaggi più amati dei social. #lepiùbellefrasidiosho è l’hashtag che va ricercato anche oggi, ad esempio per vedere Di Maio e Salvini scambiarsi battute al peperoncino: “Mò basta con le str…” dice il primo, al che risponde il leader della Lega: “Ha parlato quello che ha abolito la povertà”. Una foto invece vede Giorgia Meloni su un divano che guarda imbarazzata Silvio Berlusconi addormentato: “Vattene a riposo ’n pochette, te ce vado io in Europa”. Caustico come sempre Spinoza: “Salvini vota all’apertura dei seggi, ha trascorso la notte a provare la X”. “Salvini capolista in tutte le circoscrizioni: come farà a conciliare l’assenteismo a ministero con quello a Bruxelles?”.

ELEZIONI EUROPEE 2019, L’IRONIA SOCIAL

Su #prugna invece si invocano i meridionali a fare la cosa giusta: “Oggi, se sei un meridionale, esci di casa, ubriacati, corri nudo per strada urlando, bacia una ragazza senza conoscerla, rapina una banca, guida bendato o datti fuoco, ma ti prego: non andare al seggio a votare Lega”; “A Roma 758 autisti ATAC faranno gli scrutatori. Quindi se vi trovate alla fermata dell’autobus pazientate, il bus non passerà. Come qualsiasi altro giorno”; “Voi ridete e scherzate ma domani vota anche Pamela Prati”. La cosa migliore però l’ha fatta da sola Giorgia Meloni, innescando il via a un clamoroso autogol. “Siamo in silenzio campagna elettorale ma…” ammiccando a un bancone di meloni al mercato. Inutile dire che i “meloni” di tante donne superdotate hanno subito fatto capolino in risposta. Strepitoso messaggio subliminale, così come quello di Salvini che ha lanciato l’hashtag #oggivoyoLega” mentre su Facebook ha pensato bene di augurare il buongiorno: “Buongiorno Amici, state scrivendo già in migliaia, in tempo reale! OGGI, dalle 7 alle 23, con il voto alla LEGA l’Italia rialza la testa!”:

Devo aggiungere altro? 🍈🇮🇹 pic.twitter.com/wnc1Kej3p0 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) May 26, 2019





