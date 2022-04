Elezioni Francia 2022, diretta risultati presidenziali/ Ballottaggio Macron vs Le Pen

RISULTATI ELEZIONI FRANCIA 2022: IN DIRETTA IL BALLOTTAGGIO MACRON-LE PEN

La Francia sceglie che indirizzo politico dare al suo futuro con le Elezioni Presidenziali 2022. Oggi è il giorno del ballottaggio tra il presidente uscente Emmanuel Macron e la candidata del Rassemblement national, Marine Le Pen. I risultati del primo turno del 10 aprile delle Elezioni in Francia 2022 hanno visto il candidato di En Marche avanti con il 27,8% delle preferenze, la rivale invece seconda con il 23,1%. Il duello oggi sarà più serrato secondo i sondaggi sulle Elezioni Francia 2022 e le previsioni degli osservatori. Se nel 2017 lo scarto tra i due fu di 32 punti, stavolta potrebbe essere della metà. Al ballottaggio Macron-Le Pen possono votare tutti i cittadini francesi maggiorenni iscritti nelle liste elettorali. Quindi, sono chiamati al voto 48,7 milioni di francesi, tra cui 1,4 milioni residenti all’estero. I seggi sono stati aperti alle 8 e lo resteranno fino alle 19, ma in alcune grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia, Rennes, Tolosa, Grenoble, Nantes e Bordeaux si può votare fino alle 20. Da quell’ora saranno divulgati dai media i premi exit poll, mentre il Ministero dell’Interno già in serata fornirà i risultati ufficiali sulle Elezioni Presidenziali Francia 2022 con le informazioni ricevute dai seggi. Al voto anche chi è positivo al Covid: secondo il protocollo sanitario definito dal governo, gli elettori non sono tenuti a mostrare né il documento di vaccinazione né il certificato di test negativo.

Nel ballottaggio Emmanuel Macron e Marine Le Pen si inserisce un terzo blocco, quello degli astensionisti. Potrebbero essere quasi il 26% della popolazione, proprio come al primo turno. Secondo i politologi sono proprio i 12,8 milioni di astenuti del 10 aprile ad avere le chiavi del ballottaggio delle Elezioni Presidenziali Francia 2022. A tal proposito, però, fanno anche notare che solitamente la partecipazione non cambia molto tra il primo e il secondo turno, motivo per il quale l’astensionismo potrebbe essere ancora alto oggi. C’è un’altra incognita nelle Elezioni in Francia per le Presidenziali 2022: la preferenza degli elettori che al primo turno hanno scelto altri candidati. Sono l’ago della bilancia per i risultati. A chiedere ai propri elettori di votare Macron sono stati Pécresse, Jadot, Anne Hidalgo, invece Mélenchon non si è espresso a favore, ma d’altra parte ha detto di non dare un solo voto a Le Pen. Fabien Roussel e Philippe Poutou hanno chiesto di bloccare l’estrema destra. Invece Jean Lassalle e Nathalie Arthaud si sono rifiutati di dare indicazioni per il ballottaggio, a differenza di Zemmour e Nicolas Dupont-Aignan che hanno chiesto ai propri elettori di votare per Le Pen.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI FRANCIA 2022: IL PROGRAMMA DI EMMANUEL MACRON

Per il suo secondo mandato Emmanuel Macron promette in questo ballottaggio finale delle Elezioni Francia 2022 di abbassare le tasse, anche se su livelli meno significativi rispetto a cinque anni fa. Ha aperto alla riforma delle pensioni e promesso di puntare sull’ecologia. A tal proposito, vuole aumentare la produzione di veicoli elettrici e ibridi e pensa a sei nuove centrali nucleari. Per rilanciare il lavoro pensa a investimenti di 30 miliardi in settori innovativi, come le intelligenze artificiali e il settore dei biomedicinali. Ha promesso anche l’innalzamento dei salari minimi, premi aziendali e l’abolizione dell’imposta di successione sotto i 150mila euro e altre micro misure come un conto risparmio tempo universale per monetizzare i giorni di riposo o metterli da parte. Per quanto riguarda la pensione si va dall’aumento della minima a 1.100 euro, inoltre pensa al reclutamento di 50mila infermieri e operatori sanitari entro il 2027.

C’è anche il tema del rinnovamento del sistema scolastico: propone salario minimo dei docenti a 2mila euro, valorizzazione della matematica e più stage nei professionali. Nel programma c’è anche il rilancio dell’Ue, in chiave difesa e politica estera, puntando su una maggiore integrazione tra gli Stati membri. Riguardo l’immigrazione, vuole un rafforzamento dei controlli e l’accelerazione delle procedure di asilo per espellere rapidamente coloro a cui non viene concesso. Ma vuole subordinare il permesso di soggiorno di lunga durata al superamento di un esame di francese e all’integrazione professionale. Espulsione immediata invece per gli stranieri che disturbano l’ordine pubblico.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI FRANCIA 2022: IL PROGRAMMA DI MARINE LE PEN

Marine Le Pen in queste Elezioni Presidenziali Francia 2022 ha promesso di abbassare dal 20 al 5,5% l’Iva sui carburanti e azzerarla per un paniere di 100 beni di prima necessità, cioè prodotti alimentari e di igiene personale, calcolando un beneficio tra 100 e 200 euro mensili per le famiglie. C’è anche l’idea di azzerare l’Irpef sui redditi delle persone under 30. Inizialmente proponeva di abbassare da 62 a 60 anni l’età pensionabile, mentre Emmanuel Macron prevede di farla salire fino a 65 anni. Ora vuole consentire a chi ha cominciato a lavorare prima dei 20 anni di fermarsi a 60. Invece per chi è in età più avanzata, promette di rivalorizzare la pensione minima a mille euro. Inoltre, pensa ad una serie di misure complementari, come la cancellazione del canone televisivo con la privatizzazione delle emittenti pubbliche e la rinazionalizzazione delle autostrade per diminuire del 15% il costo del pedaggio.

Se Macron ha abolito la patrimoniale sui beni finanziari, lasciandola su quelli immobiliari, Le Pen vuole invertire la situazione ed escludere gli immobili con valore inferiore a 300mila euro dal calcolo dell’imposta di successione. Uno dei punti centrali è il referendum sull’immigrazione per l’abolizione dello ius soli, del ricongiungimento familiare e la preferenza per i francesi nell’accesso a sussidi e case popolari. Il programma prevede anche una legge contro le ideologie islamiste. Invece sull’ecologia vuole limitare le importazioni e costruire nuove centrali nucleari, bandendo le eoliche. Per quanto riguarda l’Europa, vorrebbe far riconoscere la prevalenza del diritto nazionale su quello europeo e la sospensione di Schengen. Infine, vuole uscire dal comando integrato Nato e si è dichiarata sfavorevole all’embargo su petrolio e gas russo.











