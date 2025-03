Elezioni Germania, il partito BSW contesta i risultati denunciando presunte irregolarità e pensa ad una richiesta ufficiale di verifica e ricontrollo di tutte le schede. Secondo quanto affermato dalla leader Sahra Wagenknecht e dall’europarlamentare che rappresenta il movimento Fabio De Masi, ci sarebbero stati moltissimi voti annullati per vari problemi, che erano a favore del BSW, specialmente quelli degli elettori all’estero e in alcune regioni del paese. Come sottolineato più volte dai due politici, un eventuale ricalcolo potrebbe portare ad uno scenario differente da quello attuale, visto che il partito si è fermato al 4,97% non riuscendo quindi ad entrare nella coalizione di governo che prevede uno sbarramento di almeno il 5%.

Le denunce sono arrivate anche dagli stessi cittadini, che in alcuni casi hanno lamentato ritardi del servizio postale, che non hanno permesso la consegna in tempo utile dei documenti per votare. Inoltre, come ribadito anche oggi in un articolo del Berliner Zeitung da De Masi, il BSW sarebbe stato penalizzato da una posizione finale nella lista presente sulla scheda stessa, determinando così una certa confusione.

Il partito BSW vuole impugnare i risultati delle elezioni in Germania, Sahra Wagenknecht : “Ci hanno boicottato”

Il partito BSW, l’alleanza di sinistra fondata da Sahra Wagenknecht, ha denunciato i numerosi errori commessi nel processo di scrutinio e nella consegna delle schede, che avrebbero falsato così i risultati delle elezioni in Germania portando di conseguenza anche al fallimento dello stesso movimento che non è entrato nella coalizione per pochissime preferenze in meno conteggiate, arrivando solo al 4,7%. L’eurodeputato Fabio De Masi ha ribadito in un articolo scritto per il Berliner Zeitung, l’intenzione di procedere ad una richiesta ufficiale di verifica delle anomalie da parte delle autorità.

Questo perchè, come aveva detto la stessa leader già subito dopo l’annuncio dei dati: “Siamo stati boicottati, chiederemo una indagine penale per scoprire perchè a 213mila elettori dall’estero è stato impedito di votare“. Oltre a queste procedure poco chiare, i due politici hanno anche criticato l’atteggiamento dei media prima delle elezioni, in particolare quello delle emittenti pubbliche che avrebbero diffuso exit poll falsi mostrando il movimento BSW con poche possibilità di successo e mostrando sondaggi elettorali non veritieri al fine di influenzare l’opinione pubblica.