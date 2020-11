Elezioni Governatori Usa 2020/ Diretta risultati 11 Stati: al voto Samoa e Porto Rico

La polarizzazione tra Donald Trump e Joe Biden nelle Elezioni Usa 2020 è evidente e comprensibile, ma nella vasta carrellata di voti in programma per questo martedì 3 novembre 2020 uno spazio eminente deve essere concesso alle Elezioni per i Governatori Usa, spesso centrali e decisivi nella catena di potere federale previsto dal complesso sistema americano. Si eleggono infatti – assieme alle Elezioni per la Casa Bianca e per il Congresso – ben 11 governatori statali più due territori non incorporati (Samoa Americane e Porto Rico): il voto prevede dunque sia la poltrona da governatore e sia il parlamento diretto del singolo Stato, con dunque 5mila seggi in palio tra deputati e senatori locali nell’imminente tornata americana del voto 2020. Ad oggi negli States sui 50 complessivi, 26 Stati sono governatori da repubblicani, 24 da democratici: negli 11 al voto oggi invece, solo 4 sono al momento governati dal Partito Democratico mentre i restanti 7 sono in mano al GOP. Difficilmente si assiste ad una “rivoluzione” completa sui territori durante il voto delle Presidenziali anche se i Dem puntano a “rosicchiare” la maggioranza completa degli Stati amministrati al momento in mano a Trump. I primi risultati in diretta si avranno già nella notte italiana, anche se la tradizione insegna come potrebbero volerci qualche giorno per conteggi vari prima di avere una piena situazione ufficiale anche sui parlamenti locali.

GLI 11 STATI USA AL VOTO (PIÙ SAMOA E PORTO RICO)

Gli 11 Stati che sono chiamati a rinnovare il Governatore e il parlamento locale sono Carolina del Nord, Dakota del Nord, Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, Utah, Vermont, Washington, Virginia Occidentale. I 4 Governatori dem sono tutti in campo per la rielezione: si tratta di Roy Cooper, che sfida Dan Forest in North Carolina; John Carney sfida Julianne Murray in Delaware; Steve Bullock, sfida a Mike Cooney in Montana; Jay Inslee sfida Loren Culp nello stato di Washington. Solo lo Utah prevede al voto una sfida “inedita” con i Democratici che presentano Chris Peterson contro il repubblicano Spencer Cox (chiamato a prendere il posto del Governatore uscente Gary Herbert): i restanti Stati al voto vedono il Governatore uscente repubblicano sfidare l’avversario democratico. Si tratta di Doug Borgoum contro la dem Shelley Lenz in North Dakota; Eric Holcomb, sfida a Woody Myers in Indiana; Mike Parson sfida Nicole Galloway in Missouri; il rep Chris Sununu contro il dem Dan Feltes nel New Hampshire; in Vermont Phil Scott sfida David Zuckerman mentre in Virginia Jim Justice affronta al voto Ben Salango dei Democratici.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI DEI GOVERNATORI

Le norme per le votazioni restano le stesse per le Elezioni Presidenziali e del Congresso: tra early voting e votazione il 3 novembre, i cittadini americani degli 11 Stati al voto (più Samoa e Porto Rico) sono chiamati al voto fino alle ore 20 locali per rinnovare parlamento locale e ruolo di Governatore secondo il sistema elettorale previsto nel singolo Stato. Si tratta di un voto spesso “sottovalutato” rispetto ai ben più roboanti di Casa Bianca e Congresso, ma rappresenta un controllo importante sul processo tanto legislativo quanto elettorale nazionale. Come spiega il Sole 24 ore, è ben nota «la capacità di ridisegnare ad arte le stesse circoscrizioni elettorali per favorire i propri candidati – il cosiddetto “gerrymandering” dal nome del governatore che ne fu il pioniere». Alla vigilia del voto, particolare e singolare quanto avvenuto nello Utah dove i due candidati Governatori sfidanti sono apparsi entrambi in un unico spot elettorale per ribadire l’appello ad un voto politico contro l’odio: «Possiamo anche essere in disaccordo senza odiarci. Mostriamo al Paese che c’è un modo migliore», esclamano tanto il candidato repubblicano e attuale vicegovernatore Cox quanto lo sfidante dem Peterson. Il primo a ridosso delle Elezioni era favorito dai sondaggi con il 50% delle preferenze contro il democratico fermo al 26%.



