Tutti a prendere in giro Donald Trump con la sua idea – presentata come strampalata – di “annettersi” la Groenlandia, mentre sui social fioriscono i video con il presidente inseguito da un orso bianco; ma a pensarci, in realtà, l’idea trumpiana è tutt’altro che stupida.

Come giustamente sottolineava giorni fa Luca Donà in un suo articolo, ad interessarsi di Nuuk (la capitale della Groenlandia, 18mila abitanti) non dovrebbe essere però Washington ma piuttosto Bruxelles, visto che il territorio, almeno formalmente, fa tuttora parte della corona danese. Perché non è l’Unione Europea anziché gli USA ad offrire a quel Paese possibilità di sviluppo e – indirettamente – a sfruttarne le possibilità?

Sembra che la Danimarca sia matrigna più che generosa, spendendo circa 300 milioni di euro per un territorio che da solo è grande otto volte l’Italia, anche se gli abitanti sono solo 57mila. Un investimento più che una spesa, viste solo le potenzialità del suo sottosuolo, e – se per esempio dobbiamo potenziare la difesa – le risorse groenlandesi potrebbero davvero farci comodo.

La Groenlandia è infatti un territorio che appartiene al Regno di Danimarca, dopo essere stata colonia norvegese fino al 1814, quando passò appunto sotto il controllo della Danimarca e nel 1953 divenne ufficialmente parte del regno danese attraverso la formula dell’unione personale.

Nel 1979 all’isola venne concesso l’autogoverno dal Folketing (il Parlamento danese) mediante una legge approvata nel 1978, con il sovrano di Danimarca che rimane comunque formalmente il capo di Stato anche della Groenlandia.

Eppure quel territorio di oltre 2 milioni di kmq non fa parte dell’UE anche se fece parte della CEE, la Comunità Economica Europea, come territorio danese, ma solo dal 1973 al 1985, quando decise di uscirne per effetto di un referendum tenutosi nell’isola nel 1982.

In seguito ad un altro referendum del 2008 sono state trasferite al governo locale le competenze in ambito legislativo, giudiziario e nella gestione delle risorse naturali. Questo referendum, ritenuto peraltro non vincolante dal parlamento danese (dove siedono comunque per legge due rappresentanti groenlandesi), è stato poi riconosciuto da Copenaghen e la sua applicazione è divenuta effettiva il 21 giugno 2009, costituendo un passaggio importante verso una potenziale futura indipendenza.

Insomma, l’Europa si è comportata al contrario rispetto ai sogni di Trump, anche se la Groenlandia, che appare così tranquilla, ha problemi gravi, come per esempio una media di 2,1 aborti per donna (gli aborti superano i nuovi nati) ed un tasso di suicidi che è il più alto al mondo, tre volte quello della Lituania che occupa la seconda posizione in questa tragica classifica mondiale.

Eppure i rapporti con l’Europa non sono mai mancati ricordando che la Groenlandia (“terra verde”, come la battezzò Erik il Rosso che l’avrebbe occupata – secondo la tradizione vikinga – intorno all’anno mille) è stata popolata proprio da coloni europei ed aveva già un suo vescovo nel 1112 quando Papa Pasquale II nominò il primo vescovo di Groenlandia e Terranova. Si trattava di Erik Gnupsson, o Henricus, che risulta così il primo vescovo in terra d’America, già quasi quattro secoli prima di Colombo.

