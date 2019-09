Elezioni in Israele: seggi aperti/ Sfida a due fra Netanyahu e Gantz: testa a testa

Giornata di elezioni oggi in Israele. Sono più di sei milioni le persone che in queste ore si recheranno alle urne per individuare chi sarà il loro prossimo leader. Una tornata che giunge a cinque mesi di distanza dal pareggio durante le politiche dello scorso aprile fra il partito del Likud del premier Benjamin Netanyahu, nonché i centristi del Blu-Bianco guidati da Benny Gantz. I seggi sono stati aperti alle ore 7:00 di stamane, quando in Italia erano le 6:00 di mattina, e si chiuderanno alle 22: 00 di questa sera (un’ora in meno nel Belpaese). Tre reti nazionali pubblicheranno i rispettivi exit poll al termine della tornata elettorale, mentre per i risultati definitivi bisognerà attendere la giornata di domani. In base ai dati emersi dagli ultimi sondaggi, sembra che i due partiti siano ancora decisamente affiancati, e nel contempo molto lontani dal raggiungere la maggioranza in parlamento, composta da 61 seggi.

ELEZIONI IN ISRAELE: SEGGI APERTI DALLE ORE 7:00

Sulla vicenda si è espresso Tamer Nafar, rappaer arabo-israeliano leader dei Dam (molto conosciuto in casa ma anche in gran parte del mondo arabo), che ha chiamato a raccolta il popolo, dicendo loro di recarsi alle urne. Lo aveva già fatto la scorsa primavera “Non servirà a liberare la Palestina – cantava cinque mesi fa – ma se il nostro voto cancellerà Lieberman e manderà in prigione Netanyahu, allora siamo pronti”. Intervistato da Repubblica oggi ha spiegato: “Io voterò. E invito tutti a farlo. Capisco la rabbia ma la situazione in cui siamo è questa: abbiamo in mano uno strumento democratico in un Paese che, con noi, non è democratico. Dobbiamo usarlo”. Secondo Tamer, “nella vita reale i diritti dei cittadini arabi non sono gli stessi dei cittadini ebrei. Possiamo protestare boicottando Israele: ma io credo che il boicottaggio non sia lo strumento adatto ora. Meglio mandare gente in parlamento e farsi ascoltare”.

