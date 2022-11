Elezioni Israele 2022, diretta risultati/ Quinto voto in 4 anni: Netanyahu vs Lapid

ELEZIONI ISRAELE 2022, LA DIRETTA RISULTATI PER IL QUINTO VOTO IN 4 ANNI: I CANDIDATI

Urne aperte da questa mattina per le Elezioni Legislative Israele 2022, il quinto voto in quattro anni per la popolazione ebraica che ancora non trova “pace” per la stabilità politica: i seggi elettorali hanno aperto alle 7 in Israele (le 6 in Italia) e chiuderanno alle 22. La lunga diretta in attesa dei risultati vede chiamati al voto 6,7 milioni di elettori, distribuiti in 12.500 seggi: anche in queste Elezioni legislative – chiamate a rinnovare la Knesset, il parlamento monocamerale israeliano – si candidano 40 liste, dove però solo un terzo delle quali stando agli ultimi sondaggi potranno realmente sperare si superare la soglia di ingresso alla Knesset. Per avere i primi risultati delle Elezioni Israele 2022 si dovrà dunque aspettare le ore 21 in Italia, quando cioè le tv nazionali israeliane divulgheranno i primi exit poll.

GUERRA IN UCRAINA/ Droni e strategia, così l'Iran ha "isolato" Israele

Rispetto alle ultime elezioni – marzo 2021 – i candidati e i partiti che proveranno ad ottenere la maggioranza della Knesset vedono alcune importanti novità: il partito Kaḥol Lavan (Blu-Bianco) del ministro della difesa Benny Gantz si è fuso con il partito Tikva Hadasha (Nuova Speranza) del ministro della giustizia Gideon Sa’ar; la formazione si chiama ora HaMaḥane HaMamlakhti (Campo dello Stato o partito di Unità Nazionale). Benjamin Netanyahu ci riprova con il suo Likud che può contare sull’alleanza importante della destra religiosa formata dai partiti Otzma Yehudit e Noam. Il partito di destra Yamina non esiste più e il suo fondatore Bennet ha annunciato di non volersi ricandidare: la sua alleata storica, la ministra dell’Interno Ayelet Shaked, guida oggi Habayit Hayehudi (Casa ebraica). L’ex primo ministro uscente Lapid resta alla guida Yesh Atid mentre si conferma alle urne anche il partito laico di destra, Yisrael Beytenu, così come il partito Laburista di Merav Michaeli, e la sinistra di Meretz. Per le formazioni arabe, presenti alle Elezioni Hadash-Ta’al (candidati Ayman Odeh e Ahmad Tibi), Ra’am di Mansour Abbas e Balad, guidata da Sami Abou Shahadeh.

SPILLO/ Se gli ebrei (liberal) israeliani contrattaccano gli ebrei (liberal) Usa

SONDAGGI E STIMA SEGGI KNESSET: LE ELEZIONI LEGISLATIVE ISRAELE 2022

Ricapitoliamo brevemente: dopo le Elezioni legislative Israele 2021, il “Governo del cambiamento” guidato dalle coalizioni alleate post-voto di Naftali Bennett e Yair Lapid hanno annunciato il 20 giugno 2022 la fine sostanziale del Governo formato da 8 partiti di destra, centro, sinistra, laici e arabi islamisti. Le defezioni nella maggioranza e la complicatissima interlocuzione tra le diverse realtà del Governo hanno portato allo scioglimento della Knesset e la convocazione per nuove Elezioni oggi 1 novembre 2022. Alla vigilia di queste Elezioni lo storico accordo sulla demarcazione dei confini marittimi tra Israele e Libano, voluto dal Premier dimissionario Lapid e molto contestato da Netanyahu: proprio in forza di questi ultimi eventi, i sondaggi politici che preparano la sfida elettorale del 1 novembre vedono un lieve vantaggio per il Likud. Per poter entrare alla Knesset servono almeno 4 seggi o 3,25 per cento dei voti: una volta concluse le Elezioni, la legge proporzionale assegnerà ad ogni partito che ha superato lo sbarramento una quota di seggi proporzionale ai risultati delle legislative.

DALLA TERRASANTA/ "I palestinesi sono rimasti soli, ma Israele è sempre più fragile"

Servono 61 seggi per guidare la Knesset (120 seggi totali) e dunque il Governo di Israele: i sondaggi emersi fino a ieri danno l’alleanza del Likud di Netanyahu in grado di raggiungere 60 seggi mentre Yair Lapid con le sue alleanze non andrebbe oltre i 56-57 seggi. Per questo motivo il favore del pronostico per poter quantomeno intavolare trattative di formazione del Governo va questa volta a “Bibi”, che potrebbe così tornare al potere dopo che vi era stato perennemente per oltre 10 anni. Sui singoli partiti, i sondaggi assegnano prima delle Elezioni in Israele il seguente scenario: Likud 30-31 seggi; Yesh Atid di Lapid a 24-27 seggi; alleati al Likud della destra religiosa Otzma Yehudit e Noam a 14-15 seggi; Unità nazionale di Gantz a 10-11 seggi; Yisrael Beytenu 5-6 seggi; Laburisti 5-6 seggi; Meretz 4-5 seggi; Rama 4 seggi. Rispetto alle ultime elezioni del 2021, le novità sembrano essere fondamentalmente due: l’aumento di consensi del cartello elettorale dei due piccoli partiti di estrema destra – Potere Ebraico e il Partito Sionista Religioso – e in secondo luogo anche le divisioni dei partiti degli arabi israeliani, che potrebbero ottenere meno seggi del solito e rappresentare un freno alla coalizione anti-Netanyahu.











© RIPRODUZIONE RISERVATA