Elezioni Midterm Usa 2022 diretta risultati/ Rischio Biden al Congresso: Stati chiave

ELEZIONI MIDTERM USA 2022 AL VIA: LA DIRETTA VERSO I RISULTATI

La diretta dei risultati Elezioni Midterm Usa 2022 al via: anzi no, visto che nel consueto “Early voting” del lunedì pre-Midterm si è segnato il record di 40 milioni di voti già espressi. La lunga maratona da vivere tutta in diretta su queste pagine ci porterà nei prossimi giorni i risultati attesi per le Elezioni di “metà mandato” del Presidente in carica, in questo caso il dem Joe Biden: si vota per tutti i 435 seggi della Camera dei rappresentanti, per un terzo dei 100 seggi del Senato (35 in tutto quest’anno) ma si vota pure per 39 Governatori Usa, referendum particolari e leggi federali. La maxi maratona delle Elezioni di Midterm sono tradizionalmente un “test” sulla Presidenza a due anni dalle prossime Elezioni Politiche Presidenziali: i sondaggi vedono al momento in forte difficoltà i dem di Biden che rischiano la maggioranza alla Camera così come al Senato.

Per l’intera giornata di oggi 8 novembre gli elettori americani che ancora non hanno votato ieri (erano 40 milioni nell’Early Voting) sono dunque chiamati alle urne per rinnovare gran parte del Congresso e “dettare” l’agenda della Casa Bianca nei prossimi due anni. Per comprendere quando avremo a disposizione risultati definitivi, come sempre con le Elezioni Usa, il tema sarà tutt’altro semplice e forse occorrerà attendere la notte tra l’8 e il 9 novembre per exit poll “chiarificatori”.

Per i risultati veri e propri delle elezioni di Midterm Usa 2022 occorrerà invece attendere eventuali ballottaggi negli Stati dove al Senato si assisterà ad un voto molto “conteso”. «Tra due giorni si terranno elezioni che influenzeranno la nostra storia per i prossimi 20 anni», ha detto il Presidente Biden lanciando il voto del Midterm; di contro il rivale e prossimo candidato repubblicano alle Presidenziali 2024, Donald Trump, ha dichiarato «per rendere gli Usa glorioso dovrò ricandidarmi di nuovo. La criminalità violenta è fuori controllo e la sinistra radicale sta indottrinando i nostri bambini con teorie contorte su razza e genere nelle nostre scuole».

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI MIDTERM USA 2022: SEGGI CONGRESSO AL VOTO

Capire come si vota alle Elezioni Midterm Usa 2022 è però pratica più “semplice” dei complessi meccanismi di calcolo per i risultati; con il voto di “metà mandato” si vota per legge l’intera Camera dei Rappresentanti – ovvero 435 deputati – mentre al Senato viene eletto solo un terzo dei 100 seggi totali, nello specifico in queste Elezioni di Midterm Usa 2022 saranno 35 i “nuovi” senatori pronti ad essere eletti. Alla Camera si elegge un numero di deputati proporzionale alla popolazione del singolo Stato Usa; al Senato si vota invece su base federale, con 2 senatori per ogni Stato. La situazione del Congresso alla vigilia di queste Elezioni Midterm appena scattate vede alla Camera la maggioranza risicata dei Democratici con 222 seggi contro i 212 del GOP; parità totale al Senato con 50 membri repubblicani e 50 democratici, con il voto della vicepresidente Kamala Harris che rende la maggioranza per il Governo Biden.

Tra potenziali ballottaggi in alcuni Stati chiave dove un candidato non dovesse prendere più del 50% al primo turno, e “attese” per lo scrutinio misto tra voti per posta e voto elettronico, consentirà di avere i risultati definitivi con ogni probabilità solo nella prossima settimana. Storicamente i risultati delle Elezioni di Midterm Usa 2022 non sono favorevoli al Presidente in carica e al suo partito: «nelle ventidue elezioni di metà mandato tenutesi tra il 1934 e il 2018, il partito a cui appartiene il Presidente ha perso in media ventotto seggi alla Camera e quattro al Senato. Solo in tre occasioni ha guadagnato poltrone nel ramo più basso del parlamento, mentre in quello più alto è accaduto in sei casi», spiegano i dati dell’American President Project dell’Universtò di Santa Barbara, citati da TgCom24.

GLI STATI-CHIAVE PER I RISULTATI ELEZIONI MIDTERM 2022 E GLI ULTIMI SONDAGGI IN DIRETTA

In attesa dei risultati, secondo gli ultimi sondaggi emersi a ridosso delle Elezioni Midterm Usa 2022 i repubblicani sono proiettati verso la riconquista della maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, mentre al Senato i risultati delle elezioni di Midterm Usa 2022 sono appesi ad un filo per le sfide in bilico nei cosiddetti Stati “battleground”, dove alla sfida tra Dem e GOP per il Congresso si aggiunge anche quella per la carica di Governatore. Secondo i sondaggi messi a punto dal NYT sui risultati delle elezioni di Midterm Usa 2022, utilizzando un complesso modello di previsione, l’81% ritiene che la Camera possa avere maggioranza repubblicana dopo le Elezioni Midterm dell’8 novembre: le chance dei democratici di mantenere la maggioranza invece sono pari al 52 per cento, contro il 48% di possibilità del GOP di prendere pieno possesso anche della “camera alta”. Sette sono le sfide chiave ritenute in grado di spostare gli equilibri dei risultati nelle prossime ore, eccole in “pillole” (dati ANSA e YouTrend):

– Georgia: al Senato è sfida fra il democratico Raphael Warnock, pastore della chiesa battista Ebenezer di Atlanta e il trumpiano Herschel Walker (ex giocatore di football anti-abortista). Lotta per Governatore tra a democratica Stacey Abrams e il rep Brain Kemp.

– Pennsylvania: al Senato sfida tra il medico star tv Mehmet Oz (‘Dr Oz’) e il vice governatore democratico John Fetterman. Per la guida dello Stato federale invece la sfida è tra il trumpiano Doug Mastriano e il dem Josh Shapiro

– Nevada: sfida al Senato tra la democratica “latina” Catherine Cortez Masto e il repubblicano Adam Laxalt

– Arizona: duello tra la democratica Katie Hobbs e la repubblicana Kari Lake, la “Trump donna” favorita

– Ohio: battaglia al Senato tra il deputato dem Tim Ryan e il finanziere repubblicano JD Vance

– Wisconsin: al Senato è sfida tra il repubblicano Ron Johnson e la dem Mandela Barnes

– New York: la governatrice uscente dem Kathy Hochul viene data in difficoltà contro Lee Zeldin, rivale trumpiano











